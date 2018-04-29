أول تعليق من وزير الرياضة المصري على أزمة محمد صلاح واتحاد الكرة

أكّد خالد عبدالعزيز، وزير الشباب والرياضة، أنه سيتواصل مع جميع الأطراف لحل أزمة الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، مع اتحاد الكرة.

وكتب وزير الرياضة عبر حسابه على تويتر "سنتواصل مع جميع الأطراف لحل الأزمة، خاصةً وأن منتخب مصر يستعد للمشاركة في المونديال".

وأضاف خالد عبدالعزيز "بالإضافة إلى أن محمد صلاح نموذج للشباب المصري، محب ومخلص لوطنه، ويمثل بلده في أوروبا خير تمثيل".