أول تعليق من وزير الرياضة المصري على أزمة محمد صلاح واتحاد الكرة

أكّد خالد عبدالعزيز، وزير الشباب والرياضة، أنه سيتواصل مع جميع الأطراف لحل أزمة الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، مع اتحاد الكرة.
وكتب وزير الرياضة عبر حسابه على تويتر "سنتواصل مع جميع الأطراف لحل الأزمة، خاصةً وأن منتخب مصر يستعد للمشاركة في المونديال".
وأضاف خالد عبدالعزيز "بالإضافة إلى أن محمد صلاح نموذج للشباب المصري، محب ومخلص لوطنه، ويمثل بلده في أوروبا خير تمثيل".
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حضرت النجمة هايلي بالدوين، العرض الأول للفيلم الوثائقي "The American Meme" وذلك ضمن فاعليات مهرجان تريبكيا السينمائي في مدينة نيويورك، يوم الجمعة، حيث ظهرت عارضة الأزياء البالغة من العمر 20 عامًا، بإطلالة خاطفة للأنظار على السجادة الحمراء في استوديوهات الربيع، حيث يعرض الفيلم لأول مرة في المهرجان السينمائي. وارتدت بالدوين، فستانًا جريئًا باللون القرمزي، بدون أكمام، وذو فتحة من الخلف بالإضافة إلى أشرطة متدلية مع زوج من الصنادل من ذات اللون، وأضافت النجمة الشهيرة ابنة الممثل ستيفن بالدوين، مزيدًا من البريق إلى إطلالتها من خلال ارتداء زوج من الأقراط المتلألئة، مع المكياج الناعم من أحمر الشفاة البني والكحل والمسكارا. وفي أثناء وجودها على السجادة الحمراء، انضمت هيلي جنبًا إلى جنب مع شريكتها في الفيلم وزميلتها باريس هيلتون، حيث ظهرت باريس، بفستان فضي طويل بأكمام طويلة مكشوف من الظهر، مع تسريحة شعر
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