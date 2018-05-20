مرتضى منصور ينفي ما أثير بشأن استغناء الزمالك عن 10 لاعبين

نفى مرتضى منصور رئيس الزمالك التقارير الصحافية التي تحدثت عن استغناء النادي عن 10 لاعبين في الصيف الجاري.وقال منصور في تصريحات صحافية "هذه مجرد أكاذيب وشائعات، لا أساس لذلك من الصحة".وشدد "الهدف من تلك الأنباء ضرب استقرار الفريق قبل الاستعداد للموسم الجديد".وأكمل مرتضى "هؤلاء الأشخاص الذين يروجون للشائعات يعانون من حالة فراغ ولا يجدون ما يكتبونه".

وأردف "يختلقون أخبارًا وهمية، الأفضل لهم استغلال حالة الفراغ في العبادة والصلاة وقراءة القرآن وصلاة التراويح خلال شهر رمضان بدلًا من الحديث عن الزمالك وترويج الأكاذيب".وأنهى الزمالك موسمه بالفوز بكأس مصر على حساب سموحة بركلات الترجيح.وكان اتحاد الكرة قد قرر أن قوائم الفرق في الموسم المقبل ستضم 25 لاعبًا.