مرتضى منصور ينفي ما أثير بشأن استغناء الزمالك عن 10 لاعبين

نفى مرتضى منصور رئيس الزمالك التقارير الصحافية التي تحدثت عن استغناء النادي عن 10 لاعبين في الصيف الجاري.وقال منصور في تصريحات صحافية "هذه مجرد أكاذيب وشائعات، لا أساس لذلك من الصحة".وشدد "الهدف من تلك الأنباء ضرب استقرار الفريق قبل الاستعداد للموسم الجديد".وأكمل مرتضى "هؤلاء الأشخاص الذين يروجون للشائعات يعانون من حالة فراغ ولا يجدون ما يكتبونه".
وأردف "يختلقون أخبارًا وهمية، الأفضل لهم استغلال حالة الفراغ في العبادة والصلاة وقراءة القرآن وصلاة التراويح خلال شهر رمضان بدلًا من الحديث عن الزمالك وترويج الأكاذيب".وأنهى الزمالك موسمه بالفوز بكأس مصر على حساب سموحة بركلات الترجيح.وكان اتحاد الكرة قد قرر أن قوائم الفرق في الموسم المقبل ستضم 25 لاعبًا.
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ظهرت النجمة فيكتوريا بيكهام بإطلالة أنيقة وجذّابة برفقة زوجها لاعب كرة القدم في فريق مانشستر يونايتد السابق، ديفيد بيكهام، في حفلة زفاف الأمير هاري وميجان ماركل الملكي، السبت. ارتدت فيكتوريا بيكهام أيقونة الأزياء ذات الـ44 عاما، فستانا أنيقا كلاسيكيا يتألف مِن سترة مفتوحة الأكمام باللون الكحلي مع تنورة بقصة مستقيمة ونسّقتها مع حذاء "STILLETTO" أحمر وحقيبة صغيرة، عند وصولها إلى قصر وندسور الملكي، إلى جانب ديفيد، 43 عاما، الذي كان يرتدي بدلة مزدوجة الصدر. ولم تذكر فيكتوريا عبر حسابها لأي مصمم ترتدي، لكن يُرجّح أنها ترتدي مِن تصاميمها. اكتفت فيكتوريا بتبرّج بسيط يرتكز على العيون والمكياج النيود مع قبعة بشباك موحدة اللون، فبدت كفرد من العائلة المالكة. وانضمت فيكتوريا إلى عدد كبير من المشاهير الذين حضروا إلى الكنيسة للمشاركة في الاحتفال، إلى جانب نجم هوليوود توم هاردي، والممثلة كاري موليجان، والثنائي
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