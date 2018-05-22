كردي يتحدث عن راتب هيكتور كوبر ومقارنته براتب مدرب الأهلي

أكد كرم كردى عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، أن راتب المدير الفنى الجديد للنادي الأهلي، لن يحدث أزمة فى تجديد عقد الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للفراعنة.
وأضاف، فى تصريحات خاصة لبرنامج ستاد الهدف عبر إذاعة الشباب والرياضة: "البعض ربط بين حصول المدير الفنى الجديد للأهلى على 2 مليون دولار سنويا، وراتب هيكتور كوبر وأكد أن كوبر لن يرضى بأن يكون راتب مدرب المنتخب أقل من راتب مدرب النادى".
واستطرد قائلاً: "ليس بالضرورة أن يكون راتب مدرب المنتخب أكبر من راتب مدرب أى نادٍ، ففى إنجلترا راتب مدرب المنتخب أقل من رواتب مدربين فى البريمرليج".
وعاد ليقول: "أرى أنه لابد من الانتظار حتى نهاية مشاركتنا فى كأس العالم، ثم نبدأ التفاوض لتجديد عقد الأرجنتينى كوبر".
وأشار كردى إلى إن تعاقد النادى الأهلى مع الأرجنتينى رامون دياز المدير الفنى السابق لنادى الهلال السعودى سوف يكلف النادى 100 مليون جنيه سنويا.
وأضاف: "لا أعلم حقيقة الأرقام المتداولة فى الإعلام حول راتب دياز والذى يصل إلى ستة ملايين جنيه شهريا".
واستطرد قائلاً: "لو صدقت الاخبار المتداولة فى الإعلام فإن الامر سوف يكلف الأهلى 100 مليون جنيه بعد إضافة تكاليف إقامة الجهاز الفنى والمصاريف الأخرى الخاصة به".
وأشار كرم كردى عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصرى، إن الصيدلة هى مصدر رزقه، مشددا على أنه خريج كلية الصيدلة، ويعمل فى هذا المجال، لأن عمله فى اتحاد الكرة تطوعى.
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حصدَت المغنية الأميركية تايلور سويفت جائزتين تكريميتين في حفلة توزيع جوائز "بيلبورد" لعام 2018 المقامة في لاس فيغاس الأحد، بعد غياب عامين عن مِثل هذه الأحداث، آخرها حفلة توزيع جوائز "بي أم إي بوب" السنوية عام 2016. وتعدّ تايلور سويفت واحدةً مِن أكبر الفائزين في الحفلة إذ حصلت على اثنتين من أرفع الجوائز هما: أفضل مغنية وأكثر الألبومات الغنائية مبيعا في حفلة جوائز "بيلبورد ميوزيك" لعام 2018 التي أقيمت في ميدان "إم جي إم غاند غاردن" في لاس فيغاس. وضمنت مغنية البوب البالغة من العمر 28 عامًا، تسليط الضوء عليها بعد عودتها منتصرة بألبومها المثير للجدل بعنوان "Reputation"، الذي وجّهت من خلاله رسائل شرسة لأعدائها بما في ذلك: نجمة تلفزيون الواقع "كيم كارداشيان"، وصديقتها السابقة المغنية الأميركية "كاتي بيري". ومِن الواضح أن تايلور كانت في حالة معنوية ممتازة بعد فوزها، إذ
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