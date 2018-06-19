مفاجأة غير سارة للمنتخب الروسي تقلب موازين المجموعة الأولى في المونديال

فجر التلفزيون الألماني مفاجأة غير سارة للمنتخب الروسي، بقوله إن "فوز المنتخب الروسي على نظيره السعودي خلال الجولة الأولى من بطولة كأس العالم روسيا 2018، لن يمر مرور الكرام، خاصة بعد إشاعات بشأن تناول لاعبي الدب الروسي منشطات قبل لقاء الأخضر، ونقلت صحيفة "آس" الاسبانية عن التلفزيون الألماني «ARD» قوله "إن المنتخب الروسي قد تناول المنشطات في كأس العالم 2014، ويستمر في ذلك خلال البطولة الجارية، بل واقتنعوا قناعة تامة أن ذلك ساعدهم أثناء مباراة السعودية التي انتهت بخماسية بيضاء."
وأضاف التلفزيون الألماني، حسب الجريدة، أن المخابرات الروسية تتدخل لتغطي هذا التحايل لعدم فرض الضرر على الاتحاد الروسي لكرة القدم، وأن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) يقف مكتوف اليدين غير قادر على إثبات ذلك.
وأوضح نفس المصدر أن الحكومة الروسية قد منعت خبير المنشطات الألماني من دخول روسيا هذا العام، ويصعب بذلك إثبات التعاطي لأن المخابرات ذاتها تدعم ذلك، وحرمت روسيا من المشاركة في أولمبياد ريو دي جانيرو بسبب فضيحة المنشطات التي ضربت الرياضة الروسية مسبقًا.
واختتم تقرير التلفزيون الالماني بالقول بأنه "في حال تم إثبات تعاطي لاعبي المُنتخب الروسي المنشطات أثناء المباراة الافتتاحية في المونديال، فإن نتيجتها ستُصبح 3-صفر لصالح السعودية، وستُحسب له 3 نقاط."، وتقع روسيا في المجموعة الأولى مع مصر، السعودية، أوروجواي بالمجموعة الأولى، وتمتلك 3 نقاط من فوزها على السعودية خلال المباراة الافتتاحية للمونديال.
ويلتقي المنتخب الروسي مساء الثلاثاء، مع نظيره المصري، على ملعب كريستوفسكي بمدينة سان بطرسبرج، ضمن منافسات الجولة الثانية.
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ظهرت النجمة إليانور توملينسون، بإطلالة أنيقة ومميزة، امس الاثنين، حيث انضمت إلى الممثلة جوان فروجات، في مهرجان "مونت كارلو" التلفزيوني في موناكو. وارتدت النجمة البالغة من العمر 26 عاما، فستانا شبه شفاف، مطرز بشكل مذهل باللون الرمادي، ومزود بطبقة شبكية كشفت عن مفاتنها. وأضافت إليانور - التي تلعب دور زوجة "بولدارك" Demelza في الدراما التي تدور أحداثها في "كورنويل" - بعض الارتفاع الإضافي إلى مظهرها من خلال الأحذية ذات الكعب العالي باللون الأبيض ، مع وضع القليل من الاكسسوارات للفت الانظار إلى فستانها المميز. وأكملت إليانور إطلالتها بمكياج ناعم أبرز بشرتها الخالية من العيوب مع لمسة من أحمر الشفاة الاحمر واحمر الخدود الوردي. وكانت إلينور تثير إعجاب المشاهدين أسبوعًا بعد أسبوع في دورها في مسلسل "بولدارك" والذي جسدت فيه شخصية "Demelza"، حيث لعبت دور البطولة مع إيدين ترنر ، الذي فاز
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