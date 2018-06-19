أماكن عرض شاشات عملاقة لبث مباراة مصر وروسيا في المحافظات
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أماكن عرض شاشات عملاقة لبث مباراة مصر وروسيا في المحافظات

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العرب اليوم - أماكن عرض شاشات عملاقة لبث مباراة مصر وروسيا في المحافظات

منتخب مصر
القاهرة - العرب اليوم

خصص عدد من الجهات التنفيذية في محافظات مصر المختلفة، بالتنسيق والتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، شاشات عرض  عملاقة بالميادين الرئيسية، وأندية ومراكز الشباب لبث ثاني مباريات منتخب مصر، في كأس العالم، الثلاثاء، والتي سيلعبها أمام المنتخب الروسي.

ونستعرض الأماكن المخصصة لمشاهدة مباريات كأس العالم  مجانًا، في المحافظات، فيما يأتي:

ميدان السواقي في الفيوم
و خصصت شاشتان بميدان السواقي في الفيوم، شاشة عملاقة بميدان عبدالمنعم رياض بمدخل مدينة الفيوم، وشاشة عملاقة بنادي محافظة الفيوم، وشاشة كبيرة أمام الحرم الجامعي لجامعة الفيوم، وشاشة كبيرة باستاد الفيوم، ومركز شباب المحافظة، والمدينة الرياضية بدمو.

و وضعت شاشات كبيرة في نادي دسوق الرياضي، ونادي كفرالشيخ الرياضي، ونادي مطوبس الرياضي، إضافة إلى 180 مركز شباب من جملة 240 مركزًا على مستوى المحافظة بحسب تصريحات محمد عبدالمقصود، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفرالشيخ.

و وضعت شاشات لعرض مباراة مصر وروسيا مجانًا في مدرج "ج" داخل مقر كلية التجارة جامعة الإسكندرية، وملعب الإسكندرية الرياضي.

إضافة إلى 25 مركز شباب هي "مركز شباب برج العرب الجديدة، وفرع شباب وسط مراكز شباب أبيس 10، والحرية، وأبيس 8، والنصر، والشلالات، وفرع شباب غرب، مركز شباب كرموز، وفرع شباب العامرية، مركز شباب الجزائر فلسطين، وأحمد عرابي الناصرية العامرية، وفرع شباب المنتزه، ومركز شباب المعمورة، والعمراوي، وطوسون، والحرمين، وفرع شباب شرق، ومراكز شباب المطار، وأبيس 1، وأبيس 2، والسيوف، وسموحة، وفرع شباب العجمي، ومركز شباب الدخيلة".

وأندية "لاجون، وسموحة، والاتحاد السكندري، وسبورتنج الأوليمبي" لأعضائها فقط، بالإضافة إلى 3 شواطئ هي "جليم، وستانلي وسيدي بشر" للرواد.

ووضعت شاشات في بورسعيد  لنقل المباراة في النادي الاجتماعي للنادي المصري فرع الضواحي، والمدينة الرياضية ببورسعيد، ونادي هواة الصيد ببورفؤاد، ونادي التجديف، ونادي السلام البحري، ونادي تداول الحاويات، ونادي العاملين بالمحافظة، ونادي الجمارك، ونادي التوكيلات الملاحية.

ومراكز شباب الاستاد، الزهور، بورسعيد، السلام، العاشر، أكتوبر، الحرفيين، أم خلف، بحر البقر شرقية، سبورتنج، والساحة.

و تعرض أندية القليوبية المباراة مجانًا، وهي نادي بهتيم الرياضي في شبرا الخيمة، وشارع القلج بالخانكة، ونادي طوخ الرياضي، ونادي بنها الرياضي، وشارع عرب جهينة في شبين القناطر، ونادي قليوب الرياضي.

وتعرض أندية أسوان وعدد من مراكز الشباب بها المباراة مجانًا، وهي نادي أسوان الرياضي، ونادي التجديف، ومركز شباب بدر، ومركز شباب قدري عثمان، ومركز شباب مدينة أسوان، ومركز شباب كوم أمبو، وستاد أسوان.

و تعرض المباراة في البحيرة في كل من نادي الألعاب الرياضية بدمنهور، والصالة المغطاة بدمنهور، ومراكز الشباب بمدن المحافظة.

مراكز الشباب القرى في الغربية
وتعرض المباراة مجانًا في ملعب طنطا الرياضي، ونادي طنطا الرياضي، ونادي البلدية بالمحلة الكبرى، وجميع مراكز الشباب بالقرى.

و وضعت شاشات لعرض المباراة مجانًا في مراكز شباب مدينة السويس، والمثلث، وسليم الحي، والسلام، وأبناء السويس، والتوفيق والجناين ونادي منتخب السويس ونادي التجارة ونادي النوبة ونادي السويس للبترول ونادي النصر للبترول ونادي المشاية في بورتوفيق.

و تعرض المباراة في الصالة المغطاة في مدينة قنا، ونزل الشباب، ونادي الشبان المسلمين، إضافة إلى نادي الألمونيوم، و12 مركز شباب.

وفي قصر ثقافة سوهاج والمسرح الروماني
كما تُعرض المباراة في قصر ثقافة سوهاج، والمسرح الروماني، وستاد سوهاج الرياضي، إضافة إلى 100 مركز شباب بالمراكز والمدن.

الأقصر
يعرض في نادي التجديف ونادي المدينة إضافة لـ20 مركز شباب وهي مركز شباب الشيخ سلطان بالطود، ومركز شباب الزهراء ب الطود، ومركز شباب الندافين بالطود، ومركز شباب الطود ومركز شباب منشية النوبة التابع لإدارة الطود، ومركز شباب الرضوانية التابع بالبياضية، ومركز شباب البياضية، ومركز شباب البعيرات التابع لإدارة القرنة، ومركز شباب القرنة، ومركز شباب أولاد الشيخ بأرمنت، ومركز شباب الجوايدة بإسنا، ومركز شباب أصفون بإسنا، ومركز شباب الشبان المسلمين بأرمنت ومركز شباب المحاميد بحري ب أرمنت، ومركز شباب الرزيقات بحري بأرمنت، ومركز شباب الضبعية ب القرنة، ومركز شباب حاجر الضبعية بالقرنة، ومركز شباب الحسينات ب الطود، ومركز شباب القباحي الغربي التابع لبندر الأقصر، ومركز شباب طفنيس بإسنا.

المنوفية
ويعرض في ملعب شبين الكوم الرياضي، وشارع الاستاد، وجميع مراكز الشباب بالمدن والقرى.

دمياط
الحديقة الدولية في مدينة دمياط الجديدة- مركز شباب ستاد دمياط- شاشة ميدان الساعة بمدينة دمياط- مركز شباب السنانية- مركز شباب كفر البطيخ- شاشة نادي دمياط الرياضي، شارع النيل برأس البر ومراكز الشباب الفرعية بالقرى.

المنصورة
المنصورة مركز شباب ستاد المنصورة الرياضي، نادي جزيرة الورد بالمنصورة، نادي الحوار الرياضي، نادي العمال، نادي المنصورة الرياضي، مركز شباب طارق حامد  بقرية كفر الأصالي بمركز طلخا.

واستعدت جنوب سيناء لعرض مبارايات المونديال مجانا في 9 مراكز شباب، هي استاد طور سيناء الرياضي ومركز شباب الساحل

ويعرض في طورسيناء ومركز شباب أبوزنيمة والعصلة بدهب ومركز شباب الرويسات بشرم الشيخ ومركز شباب رأس سدر ووادي غرندل ونادي شرم الشيخ الرياضي.

و جرى تجهيز 7 شاشات عرض ضخمة، وسرادق ضخم بجوار مسجد المنشية، بالإضافة إلى شاشة بمركز التأهيل الاجتماعي وأخرى بحديقة فندق دار العاملين، وشاشة عملاقة بحي النور وأخرى بحديقة 30 يونيو وشاشة بميدان مسجد الصحابة وفي مدينة رأس سدر بحديقة الفردوس.

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أماكن عرض شاشات عملاقة لبث مباراة مصر وروسيا في المحافظات أماكن عرض شاشات عملاقة لبث مباراة مصر وروسيا في المحافظات



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أماكن عرض شاشات عملاقة لبث مباراة مصر وروسيا في المحافظات أماكن عرض شاشات عملاقة لبث مباراة مصر وروسيا في المحافظات



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