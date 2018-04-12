النني يرفض العروض المُقدمة إليه من أجل البقاء في الأرسنال

صرّح محمد النني لاعب أرسنال الانجليزي أنه يثق في قدراته على اللعب أساسيا مع أرسنال، قائلًا أن لديه حلم يسعى إلى تحقيقه، ورفض عروض الأندية الأخرى من أجل الاستمرار في فريقه الحالي. ودخل النني في الفترة الماضية دائرة اهتمام عدد من الأندية الانجليزية على رأسهم ليستر سيتي الذي أراد التعاقد معه في الصيف الماضي، غير أنه رفض وفضل البقاء مع الفريق الانجليزي.
وقال النني في تصريحاته للموقع الرسمي لأرسنال: "كانت هناك أندية عديدة ترغب في التعاقد معي لأنني لم أكن ألعب عدد كافي من المباريات، وربما يكون ذلك سبب رغبتهم في التعاقد معي أو استعارتي." وتابع: "سمعت كل هذا من خلال الأخبار مثل الجميع، ولم أبدي اهتمامي، لقد تحدثت مع الجميع هنا وأخبرتهم أنني لا أرغب في الرحيل وأريد البقاء والقتال من أجل المشاركة."
وأضاف اللاعب: "أثق في نفسي، ولدي حلم أسعى لتحقيقه، ولن أيأس أبدا، أنا دائمًا أحلم أن أبقى بين الكبار، وهذا أحد أكبر الأندية في العالم وأريد الاستمرار معه."
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