أعلن يورغن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، عن تشكيل فريقه لمواجهة بورنموث التي ستقام على ملعب "آنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الـ34 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليغ".

ويقود النجم المصري محمد صلاح تشكيل ليفربول الذي جاء كالتالي:

حراسة المرمى: كاريوس

الدفاع: أرنولد، فان ديك، لوفرين، روبيرتسون

الوسط: هيندرسون، فينالدوم، تشامبرلين

الهجوم: محمد صلاح، فيرمينو، ماني