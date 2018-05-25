يورغن كلوب يعلق على صيام محمد صلاح في نهائى أوروبا

قال يورغن كلوب، المدير الفنى لفريق ليفربول الإنجليزى، إن النجم المصرى محمد صلاح فى حالة فنية مميزة للغاية قبل نهائى الموسم الحالى من مسابقة دوري أبطال أوروبا، المقرر إقامته مساء غد السبت، فى العاصمة الأوكرانية "كييف".
وأضاف كلوب فى المؤتمر الصحفى الخاص بالمباراة، تعليقا على إمكانية صيام محمد صلاح: "موضوع الدين خاص ولن أتحدث عنه، لكن كل شىء بخير ويمكنكم مشاهدته بالتدريبات هو بحالة مميزة".
وعن مقارنة النجم المصرى بالثنائى كريستيانو رونالدو وميسي، قال "هذا ليس مهمًا، هما لاعبان يستحقان كل المديح لأنهما مستمران فى تقديم المستوى العالى طوال السنين لكن إن كان صلاح قادرا على فعل ذلك سنرى، هو يملك إمكانيات هائلة وموسمه كان مميزا للغاية".
وأردف كلوب: "قدم ليفربول كل ما لديه بصورة لا تصدق، وأعتقد أننا نستحق التواجد هنا، أنا فخور للغاية باللاعبين، والآن هيا بنا نلعب كرة قدم جيدة".
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