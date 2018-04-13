أغويرو يغيب عن موقعة مانشستر سيتي وتوتنهام

سيغيب سيرجيو أغويرو عن صفوف مانشستر سيتي، حين يحل ضيفاً على توتنهام هوتسبير غداً السبت، في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، إذ سيحاول سيتي استعادة البوصلة بعد ثلاث هزائم متتالية.
GMT 15:45 2018 الجمعة ,13 إبريل / نيسانأيوب الكعبي على رادار أتلتيكو مدريد
GMT 15:35 2018 الجمعة ,13 إبريل / نيسان4 غيابات في صفوف برشلونة قبل لقاء فالنسيا
GMT 15:31 2018 الجمعة ,13 إبريل / نيسانأتلتيكو يكشف خطورة إصابة دييغو كوستا
GMT 15:28 2018 الجمعة ,13 إبريل / نيسانفيراري يهدد بالانسحاب من منافسات فورمولا1
GMT 13:54 2018 الجمعة ,13 إبريل / نيسانتوج محمد النني لاعب خط وسط أرسنال بجائزة لاعب الأسبوع في الدوري الأوروبي رسميًا
تختار فانيسا هادجنز خيارات مكياجها بجرأة كبيرة، لذلك كانت الخيار الأمثل لتكون وجها جديدا لماركة مستحضرات التجميل "سينفول كلورز" لأول مرة على الإطلاق، وظهرت الممثلة البالغة من العمر 29 عاما في فستان زهري مطبوع مع خط رقبة متعرجة ومفتوح، عند إطلاق المجموعة في هوليوود الأربعاء. وارتدت ممثلة فيلم "سبرينج بريكرز" الملابس الصيفية مع حذاء ذهبي ذي كعب الذي أضاف بضعة سنتيمترات إلى طول النجمة القصيرة، وارتدت الكثير من المجوهرات على المعصمين، بالإضافة إلى العديد من القلائد الذهبية، وكانت ترسل خصلات شعرها علة جبهتها ببساطة بالغة وفوقها وضعت شعرها في شكل كعكة عالية، وكان فستانها ينسدل خلفها بطريقة فضفاضة. وتألقت فانيسا هادجنز مؤخرا في فيلم "الوحشي" إنتاج لين مانويل ميراندا في مرتفعات في مسرح أيزنهاور في مركز كينيدي، وتدور أحداث الفيلم عن فانيسا وهي أجمل فتاة في حيها، ولديها أحلام كبيرة خارج
أرسل تعليقك