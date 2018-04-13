أغويرو يغيب عن موقعة مانشستر سيتي وتوتنهام

سيغيب سيرجيو أغويرو عن صفوف مانشستر سيتي، حين يحل ضيفاً على توتنهام هوتسبير غداً السبت، في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، إذ سيحاول سيتي استعادة البوصلة بعد ثلاث هزائم متتالية.