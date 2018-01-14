كشف نادي إنبي بشكلٍ رسميٍ عن موقفه من انتقال اللاعب الشاب صلاح محسن من صفوف النادي البترولي إلى النادي الأهلي وذلك بعدما أبدى المارد الأحمر رغبة قوية في الحصول على خدمات صانع ألعاب إنبي والذي نجح في لفت أنظار عدد من الفرق الكبرى في مصر بعد مستواه المتميز خلال النصف الأول من الموسم.

وأكدت مصادر مقربة من مجلس إدارة نادي إنبي، أن المجلس أخبر اللاعب ووكيل أعماله بأن ينسى تمامًا فكرة الرحيل عن صفوف الفريق في الوقت الحالي خاصة في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وأشارت المصادر، أن مسؤولي إنبي تواصلوا مع اللاعب وأخبروا بأن النادي يرفض بشكل قاطع فكرة رحيله عن صفوف الفريق وذلك بعدما رحل إيهاب جلال المدير الفني للفريق إلى نادي الزمالك، وأصبح إنبي يواجه مشكلة كبيرة وصعوبة بالغة في بطولة الدوري هذا الموسم، ويحتاج إلى جهود كل لاعب في الفريق من أجل أن يستطيع الفريق الحفاظ على مكانه في بطولة الدوري.

وأكدت التقارير الإعلامية أن اللاعب تحصل بالفعل على وعد رسمي من إدارة النادي بالموافقة على رحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة وهو الأمر الذي جعل اللاعب يوافق على الاستمرار في صفوف انبي حتي نهاية الموسم وتأجيل المفاوضات مع إدارة الأهلي.

ويذكر أن النادي الأهلي أبدى رغبة قوية في الحصول على خدمات اللاعب الشاب، وأكد اللاعب لمقربين له بأنه يطمح في الانتقال إلى صفوف الأهلي ولكن بسبب رغبة إنبي في الحفاظ عليه ربما يؤجل اللاعب رغبته إلى شهرحزيران/ يونيو المقبل