سفير إسبانيا في مصر يعرب عن رغبته في رؤية محمد صلاح في ريال مدريد

أعرب أرتورو أبييو ديل كورال، سفير إسبانيا لدى مصر، عن سعادته بتأهل ريال مدريد إلى الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا، بعد تخطيه بصعوبة بالغة منافسه يوفنتوس الإيطالي (4-3) بمجموع المباراتين. وأعرب السفير في مقابلة مع (إفي) عقب المباراة، التي شاهدها ضمن فعالية رياضية نظمتها رابطة مشجعي النادي الملكي في القاهرة، والتي خسر فيها الريال 1-3 لكنه تأهل بفضل فوزه ذهابا في إيطاليا 3-0، عن شكره بالحصول على العضوية الشرفية للرابطة في البلد العربي، مؤكدا أن سفارة بلاده في القاهرة على استعداد لتقديم دعمها لروابط مشجعي الفرق الإسبانية في مصر.

وحضر الفعالية كذلك مدير المكتب الإسباني للتعاون بالقاهرة، فينتورا ردوريجيث جارثيا، والمستشار بالمكتب الاقتصادي والتجاري الإسباني بالقاهرة، تشومين جويتيا أولايثولا، فضلا عن مفوض لاليجا في مصر، خوان فوينتس فرنانديز. وأوضح السفير أن الرياضة تلعب دورًا هاما في التقريب بين الشعوب، مشددًا أن الشعبين الإسباني والمصري بينهما قواسم مشتركة عديدة، مبديا سعادته بشغف المصريين بالدوري الإسباني.

وأضاف "أتمنى أن يتعاقد فريق ريال مدريد مع اللاعب المصري محمد صلاح" المتألق في البريميرليج مع ليفربول الإنجليزي والذي قاد الفريق للدور نصف النهائي بالتشامبيونزليج. وعن مونديال روسيا واحتمال مواجهة إسبانيا لمصر في ثمن النهائي، قال "أتمنى أن أشاهد مباراة لمنتخب إسبانيا مع مصر" في روسيا، مبديا أمله في تجاوز الفريقين للدور الأول من المونديال.

ويرى السفير أن المنتخب المصري قد يعبر عن نفسه بقوة في المونديال خاصة في ظل المستوى المتميز الذي يقدمه صلاح مع "الريدز" وتصدره لقائمة هدافي البريميرليج وكذلك منافسته على جائزة الحذاء الذهبي لأفضل هدافي الدوريات الأوروبية.