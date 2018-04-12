سفير إسبانيا في مصر يعرب عن رغبته في رؤية محمد صلاح في ريال مدريد

أعرب أرتورو أبييو ديل كورال، سفير إسبانيا لدى مصر، عن سعادته بتأهل ريال مدريد إلى الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا، بعد تخطيه بصعوبة بالغة منافسه يوفنتوس الإيطالي (4-3) بمجموع المباراتين. وأعرب السفير في مقابلة مع (إفي) عقب المباراة، التي شاهدها ضمن فعالية رياضية نظمتها رابطة مشجعي النادي الملكي في القاهرة، والتي خسر فيها الريال 1-3 لكنه تأهل بفضل فوزه ذهابا في إيطاليا 3-0، عن شكره بالحصول على العضوية الشرفية للرابطة في البلد العربي، مؤكدا أن سفارة بلاده في القاهرة على استعداد لتقديم دعمها لروابط مشجعي الفرق الإسبانية في مصر.
وحضر الفعالية كذلك مدير المكتب الإسباني للتعاون بالقاهرة، فينتورا ردوريجيث جارثيا، والمستشار بالمكتب الاقتصادي والتجاري الإسباني بالقاهرة، تشومين جويتيا أولايثولا، فضلا عن مفوض لاليجا في مصر، خوان فوينتس فرنانديز. وأوضح السفير أن الرياضة تلعب دورًا هاما في التقريب بين الشعوب، مشددًا أن الشعبين الإسباني والمصري بينهما قواسم مشتركة عديدة، مبديا سعادته بشغف المصريين بالدوري الإسباني.
وأضاف "أتمنى أن يتعاقد فريق ريال مدريد مع اللاعب المصري محمد صلاح" المتألق في البريميرليج مع ليفربول الإنجليزي والذي قاد الفريق للدور نصف النهائي بالتشامبيونزليج. وعن مونديال روسيا واحتمال مواجهة إسبانيا لمصر في ثمن النهائي، قال "أتمنى أن أشاهد مباراة لمنتخب إسبانيا مع مصر" في روسيا، مبديا أمله في تجاوز الفريقين للدور الأول من المونديال.
ويرى السفير أن المنتخب المصري قد يعبر عن نفسه بقوة في المونديال خاصة في ظل المستوى المتميز الذي يقدمه صلاح مع "الريدز" وتصدره لقائمة هدافي البريميرليج وكذلك منافسته على جائزة الحذاء الذهبي لأفضل هدافي الدوريات الأوروبية.
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اكتسبت النجمة بينيلوبي كروز، شهرة عالمية واسعة، منذ كانت السبب في مزج السينما الإسبانية بأضواء هوليوود اللامعة، وعادت الفنانة الاسبانية إلى مسقط رأسها في مدريد ، حيث شوهدت في الحدث السينمائي "Adoptive Son" ، بإطلالة خاطفة للأنظار. وظهرت النجمة الشهيرة البالغة من العمر 43 عامًا بإطلالة سوداء متميزة وأنيقة، حيث ارتدت بلوزة عصرية أضافت لها لمسة من الألوان البسيطة والتي نسقت معها جميع القطع الأساسية الأنيقة من سروال ذو خصر مرتفع وسترة رسمية. وأكملت كروز إطلالتها بزوج من الأحذية السوداء المرتفعة، وأمسكت بيدها حقيبة أنيقة من نفس اللون مع مكياج برونزي ناعم أبرز ملامحها الجميلة، وقد تركت شعرها منسدلا بطبيعته على ظهرها وكتفيها. وانضم إليها عدد من النجوم والنجمات، أمثال الممثلة الإسبانية إيلينا أنايا، ألاسكا ، ماريو فاكيوريزو وليونور. أعمال كروز الأخيرة: وكانت كروز قد شوهدت في فيلم "Loving Pablo" إلى
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