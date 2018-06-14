رئيس هيئة الرياضة السعودية ينجح في السيطرة على غضب المغاربة

تواجد مجموعة من المشجعين المغاربة في منطقة المشجعين في موسكو لدى مرور رئيس هيئة الرياضة السعودية، وذلك بعد نهاية التصويت على مستضيف مونديال 2026. والمشجعون المغاربة أطلقوا وابلا من الشتائم تجاه آل الشيخ، وقاموا بحركات مشينة ضده، وذلك لدعم الملف الأميركي الثلاثي على حساب الملف المغربي.

وردة فعل آل الشيخ كانت ذكية وحكيمة، حيث توجه صوب المشجعين المغاربة والتقط صورا معهم، لينجح في امتصاص غضبهم وامتعاضهم منه. وأثار آل الشيخ الجدل لدى الجمهور المغربي بتصريحاته الإعلامية المثيرة في الفترة الماضية، حيث أكد أكثر من مرة أن السعودية ستصوت ضد المغرب في السباق لاستضافة مونديال 2026، لأن مصالح المملكة مع أميركا.

يذكر أن الملف الثلاثي المشترك بين الولايات المتحدة الأميركية، والمكسيك، وكندا، فاز بشرف تنظيم النسخة الـ23 من بطولة كأس العالم على حساب المغرب، في التصويت الذي أقيم اليوم، عشية انطلاق منافسات مونديال روسيا، الذي سيشهد مشاركة المنتخب المغربي.