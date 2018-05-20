فرج عامر يعلن مقاضاة مرتضى منصور بتهمة السب والقذف

أكد فرج عامر رئيس نادى سموحة أنه سيقاضى مرتضى منصور بتهمة السب والقذف والإساءة إلى منتجات مصرية عالمية.

نشر عامر عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك منشور قال فيه : " مقاضاة مرتضى منصور بتهمة السب و القذف والإساءة إلى مجلس النواب والقائمة ، والإساءة إلى منتجات مصرية عالمية، وأنه لم ولن يتصالح مع أى متطاول والقضاء المصرى العادل هو طريقنا الوحيد".

كانت الساعات الماضية قد شهدت مشاحنات بين الثنائى عامر ومنصور بعد فوز الفريق الأبيض ببطولة كأس مصر ، وتبادل الطرفان السباب و التصريحات المسيئة.