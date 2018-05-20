فرج عامر يعلن مقاضاة مرتضى منصور بتهمة السب والقذف

أكد فرج عامر رئيس نادى سموحة أنه سيقاضى مرتضى منصور بتهمة السب والقذف والإساءة إلى منتجات مصرية عالمية.
نشر عامر عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك منشور قال فيه : " مقاضاة مرتضى منصور بتهمة السب و القذف والإساءة إلى مجلس النواب والقائمة ، والإساءة إلى منتجات مصرية عالمية، وأنه لم ولن يتصالح مع أى متطاول والقضاء المصرى العادل هو طريقنا الوحيد".
كانت الساعات الماضية قد شهدت مشاحنات بين الثنائى عامر ومنصور بعد فوز الفريق الأبيض ببطولة كأس مصر ، وتبادل الطرفان السباب و التصريحات المسيئة.
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ظهرت النجمة فيكتوريا بيكهام بإطلالة أنيقة وجذّابة برفقة زوجها لاعب كرة القدم في فريق مانشستر يونايتد السابق، ديفيد بيكهام، في حفلة زفاف الأمير هاري وميجان ماركل الملكي، السبت. ارتدت فيكتوريا بيكهام أيقونة الأزياء ذات الـ44 عاما، فستانا أنيقا كلاسيكيا يتألف مِن سترة مفتوحة الأكمام باللون الكحلي مع تنورة بقصة مستقيمة ونسّقتها مع حذاء "STILLETTO" أحمر وحقيبة صغيرة، عند وصولها إلى قصر وندسور الملكي، إلى جانب ديفيد، 43 عاما، الذي كان يرتدي بدلة مزدوجة الصدر. ولم تذكر فيكتوريا عبر حسابها لأي مصمم ترتدي، لكن يُرجّح أنها ترتدي مِن تصاميمها. اكتفت فيكتوريا بتبرّج بسيط يرتكز على العيون والمكياج النيود مع قبعة بشباك موحدة اللون، فبدت كفرد من العائلة المالكة. وانضمت فيكتوريا إلى عدد كبير من المشاهير الذين حضروا إلى الكنيسة للمشاركة في الاحتفال، إلى جانب نجم هوليوود توم هاردي، والممثلة كاري موليجان، والثنائي
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