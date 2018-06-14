أعلنت شبكة "بي إن سبورتس" الإعلامية التلفزيونية أنها ستبث 22 مباراة من نهائيات كأس العالم لكرة القدم دون مقابل على محطة غير مشفرة.
وأكدت الشبكة الرياضية الشهيرة في بيان لها، نقلًا عن موقع "يلا كورة" اليوم الخميس، أنها ستبث 22 مباراة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا دون مقابل.
وقال ناصر الخليفي رئيس مجموعة "بي إن" الإعلامية "إنه لشرف وفخر لنا أن نقدم 22 مباراة من نهائيات كأس العالم مجانا ونقدم أعظم اللحظات التي لا تنسى من كأس العالم في روسيا إلى الملايين من جماهير كرة القدم في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، و بي إن سبورتس هي المالك الحصري لحقوق البث التلفزيوني لكأس العالم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وتشارك أربع دول عربية في كأس العالم هي مصر والمغرب وتونس إضافة إلى السعودية التي تخوض المباراة الافتتاحية أمام روسيا صاحبة الأرض يوم الخميس.
وبذلك سيتم بث 22 من 64 مباراة على المحطة الرياضية غير المشفرة للمجموعة القطرية، بينما ستكون باقي المباريات على المحطات المشفرة التي يجب دفع اشتراك خاص مقابل مشاهدتها. وتبلغ قيمة الاشتراك 100 دولار على الأقل. وتختلف القيمة من دولة لأخرى.
وذكرت تقارير أن هذه المباريات المفتوحة ستشمل كل مباريات المنتخبات العربية إضافة إلى مباراة الافتتاح ومباراتي قبل النهائي والدور النهائي إضافة إلى عدة مباريات أخرى.
وأعلن التلفزيون المصري والتلفزيون المغربي إذاعة 22 مباراة من كأس العالم لكرة القدم لكن على البث الأرضي فقط.
وأعلنت الهيئة الوطنية للإعلام في مصر بموقعها على الإنترنت أن التلفزيون المصري سيبث 22 مباراة من كأس العالم "وذلك حسب بيان الفيفا بإذاعة 22 مباراة أرضيا مجانا بجميع الدول". ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من الفيفا على ذلك.
أما التلفزيون المغربي فأعلن في بيان على تويتر التوصل لاتفاق مع مجموعة "بي.إن" القطرية صاحبة حقوق البث في الشرق الأوسط لإذاعة العدد ذاته من المباريات.
وقال البيان "تعلن الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة أنها ستنقل 22 مباراة من مباريات كأس العالم 2018 وذلك بعد توصلها إلى اتفاق مع مجموعة "بي إن" الإعلامية بصفتها المالك الحصري لحقوق البطولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".
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