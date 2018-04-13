أتلتيكو يكشف خطورة إصابة دييغو كوستا

أكدت الاختبارات الطبية التي أجريت، اليوم الجمعة، لمهاجم أتلتيكو مدريد الإسباني، دييغو كوستا، معاناته من إصابة في أوتار عضلة الفخذ الأيسر، دون مزيد من التوضيح من الجهاز الطبي للفريق، سواء من حيث نوع الإصابة أو حجمها، على الرغم من أنه سيغيب عن لقاء الفريق الأحد المقبل أمام ليفانتي.