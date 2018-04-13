فيراري يهدد بالانسحاب من منافسات فورمولا1

قال رئيس فريق فيراري، سيرجيو ماركيوني، اليوم الجمعة، إن فريقه قد ينسحب من بطولة العالم لسباقات فورمولا1 للسيارات، إن لم تعجبه قواعد جديدة مقترحة.

وأضاف رئيس فيراري: "سيراجع فيراري المقترحات الجديدة بشأن فورمولا1.. وسنبحث عن حلول بديلة"