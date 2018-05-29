وصول محمد صلاح إلى إسبانيا لبدء فترة العلاج

وصل محمد صلاح نجم المنتخب الوطنى إلى إسبانيا ظهر اليوم الثلاثاء، لبدء فترة العلاج بعدما تعرض لإصابة فى الكتف خلال مباراة ليفربول وريال مدريد بنهائي دوري أبطال أوروبا.
وعقب وصول صلاح لاحقته عدسات وسائل الإعلام الإسبانية، وتلقى الفرعون أسئلة عن انتقاله لريال مدريد أو رد فعله تجاه راموس قائد الملكى لكنه رفض الإجابة أو الإدلاء بأى تصريحات.
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نجحت المغنية الشهيرة ليدي غاغا، في تحويل شوارع نيويورك إلى منصة لعرض الأزياء لكن على طريقتها الخاصة، فلفتت الأنظار في الآونة الأخيرة بسلسلة إطلالات منها الغريب وغيرها الأنيق والعصري. وغادرت النجمة ليدي غاغا استوديو "Electric Lady" في ليلة الأحد، في مدينة نيويورك الأميركية بإطلالة غريبة وسط عدد من المعجبين، حيث تقوم بتسجيل ألبومها الجديد. وارتدت الفنانة البالغة من العمر 32 عامًا، معطفًا ضخمًا مطبوعا بنقشة جلد النمر ولكن بقصة الكيمونو تميّز بأكتافه وأكمامه الضخمة والطويلة، مع حزام من الجلد الأسود حدّد خصرها، ونسّقت الإطلالة مع زوجا من الأحذية العالية من النقشة نفسها وحقيبة مربعة باللون الأسود. كما اعتمدت تسريحة الشعر المشدود إلى الخلف كذيل الحصان مع الضفائر على شكل عقدة، والمكياج الصارخ مع لون شفاه برتقالي بالإضافة الى رسمة عيون القطط وخرجت ليدي غاغا في وقت سابق من هذا اليوم، للتجول
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