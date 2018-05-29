وصول محمد صلاح إلى إسبانيا لبدء فترة العلاج

وصل محمد صلاح نجم المنتخب الوطنى إلى إسبانيا ظهر اليوم الثلاثاء، لبدء فترة العلاج بعدما تعرض لإصابة فى الكتف خلال مباراة ليفربول وريال مدريد بنهائي دوري أبطال أوروبا.

وعقب وصول صلاح لاحقته عدسات وسائل الإعلام الإسبانية، وتلقى الفرعون أسئلة عن انتقاله لريال مدريد أو رد فعله تجاه راموس قائد الملكى لكنه رفض الإجابة أو الإدلاء بأى تصريحات.