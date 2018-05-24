محمد صلاح يطير إلى كييف مع ليفربول لمواجهة ريال مدريد

غادرت بعثة فريق ليفربول المحترف ضمن صفوفه اللاعب المصري محمد صلاح، مقر تدريبات الفريق "ميلوود" صوب مطار "جون لينون"، إستعداداً للسفر إلى مدينة "كييف" الأوكرانية، لمواجهة ريال مدريد الإسبانى بعد غد السبت فى نهائى دورى ابطال اوروبا.