السيسي يصدر قرارًا بإنشاء الهيئة العامة لاستاد القاهرة الرياضي

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار رقم 223 لسنة 2018، بشأن إنشاء الهيئة العامة لاستاد القاهرة الرياضي.

وبحسب القرار المنشور بالجريدة الرسمية، تهدف الهيئة إلى تحقيق الاستغلال الأمثل لمنطقة الاستاد الرياضى وتطويرها بشكل حضارى لتكون منطقة رياضية وخدمية وترفيهية متكاملة، وتوفير أوجه الرعاية البدنية والرياضية للنشء والشباب والكبار