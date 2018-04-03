إيهاب لهيطة ينفي تهديد الفيفا باستبعاد محمد صلاح من المونديال

نفى المهندس إيهاب لهيطة مدير المنتخب الوطني، ما تتناوله بعض وسائل الإعلام، بشأن وجود تهديد من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، باستبعاد محمد صلاح، نجم المنتخب وفريق ليفربول الإنجليزي، وذلك من المشاركة في نهائيات كأس العالم، المقرر اقامتها بروسيا هذا الصيف، لعدم خضوعه إلى كشف المنشطات خلال معسكر المنتخب الوطني الأخير بسويسرا.وأكد لهيطة أن الاتحاد المصري لكرة القدم، لم يصله أي خطاب رسمي من الفيفا، أو أي جهة أخرى بهذا المعنى، مضيفًا أن صلاح لم يكن قد انضم بعد إلى صفوف المنتخب، عندما كان يتم إجراء كشف المنشطات الذي تم في اليوم الأول للمعسكر ، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء يتم دون الاتفاق على مواعيد مسبقة ووارد تكراره في التجمعات المقبلة للفريق تحسبًا لضم لاعبين جدد .
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يبدو أن النجمة العالمية سيلينا غوميز، بعد انفصالها مؤخرًا عن حبيبها المغني الشهير جاستن بيبر، تستمتع بالطقس الربيعي، حيث رصدتها عدسات المصوريين أثناء توجهها إلى خدمات الكنيسة لعيد الفصح في لوس أنجلوس، حيث جذبت البالغة من العمر 25 عامًا، الأنظار بإطلالتها الأنيقة، مرتدية فستانًا باللون اللبني مطبوعًا بالأزهار الحمراء والبرتقالية مقترنًا بزوج من الأحذية الرياضية البيضاء، وتوقفت عند متجر بقالة "ترايدر جو" لشراء بعض الإمدادات. ويتميز فستان سيلينا ذو الخصر المنخفض بأكمام جذابة مع خط رقبة جرئ يكشف عن مفاتنها، وأضافت سترة من اللون البيج كبيرة الحجم طويلة تصل إلى الركبة، وحملت هاتفًا محمولًا في يديها، مع حقيبة من الجلد البني معلقة على كتفها، وكان شعرها القصير البني مربوطًا على شكل ذيل حصان منخفض، وأكملت إطلالتها بأقراط ذهبية صغيرة. ويذكر أن "جوميز" تستمتع حاليا بوقتها، وذلك بعد اتفاقها مع حبيبها نجم
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