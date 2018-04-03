إيهاب لهيطة ينفي تهديد الفيفا باستبعاد محمد صلاح من المونديال

نفى المهندس إيهاب لهيطة مدير المنتخب الوطني، ما تتناوله بعض وسائل الإعلام، بشأن وجود تهديد من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، باستبعاد محمد صلاح، نجم المنتخب وفريق ليفربول الإنجليزي، وذلك من المشاركة في نهائيات كأس العالم، المقرر اقامتها بروسيا هذا الصيف، لعدم خضوعه إلى كشف المنشطات خلال معسكر المنتخب الوطني الأخير بسويسرا.وأكد لهيطة أن الاتحاد المصري لكرة القدم، لم يصله أي خطاب رسمي من الفيفا، أو أي جهة أخرى بهذا المعنى، مضيفًا أن صلاح لم يكن قد انضم بعد إلى صفوف المنتخب، عندما كان يتم إجراء كشف المنشطات الذي تم في اليوم الأول للمعسكر ، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء يتم دون الاتفاق على مواعيد مسبقة ووارد تكراره في التجمعات المقبلة للفريق تحسبًا لضم لاعبين جدد .