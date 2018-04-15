إعلان موعد قمة الأهلي والزمالك في الدوري المصري

حددت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم يوم 26 نيسان / أبريل الجاري، موعدا لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك، ضمن الجولة 34 والأخيرة لمسابقة الدوري المحلي الممتاز.
وقال الموقع الرسمي للاتحاد إن آخر مباريات الدوري ستقام في 29 نيسان / أبريل بين المصري والداخلية، وهي مؤجلة من الجولة 30.
كما حددت لجنة المسابقات مواعيد بقية مباريات دور الثمانية لكأس مصر، إذ تقرر أن يلتقي الأهلي مع الأسيوطي يوم 30 نيسان / أبريل،
فيما يلتقي سموحة مع وادي دجلة في أول مايو ، على أن تقام ثالث مباريات الدور بين الإنتاج الحربي والزمالك، في الثاني من مايو .
وحددت اللجنة مواعيد الدور قبل النهائي، إذ تقرر أن تقام مباراة الإسماعيلي، المتأهل مع الفائز من لقاء الزمالك والإنتاج الحربي في السابع من مايو، بينما تقام مباراة الفائز من لقاء سموحة ووادي دجلة مع الفائز، من مواجهة الأهلي والأسيوطي في التاسع من مايو.
ولم تحدد لجنة المسابقات موعدا للمباراة النهائية لكأس مصر.
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ظهرت النجمة العالمية باريس هيلتون، متألقة برفقة صديقاتها خلال الحدث السنوي الرابع لـZOEas، الجمعة، وذلك وفقا لما نشرته صحيفة "الديلي ميل" البريطانية صباح السبت. ورغم انشغال باريس هيلتون بترتيبات الزواج خلال هذا العام من صديقها كريس زيلكا، تسمح لنفسها بقضاء بعض الوقت برفقة صديقاتها، إذ تألقت النجمة العالمية في الحدث السنوي الرابع "ZOEas"، في إنديو بولاية كاليفورنيا، الجمعة، وفقا لما نشرته صحيفة "الديلي ميل" البريطانية السبت. وظهرت وريثة كونراد هيلتون، البالغة من 37 عاما، بإطلالة أنيقة إذ ارتدت فستانا قصيرا فوق الركبة من الدانتيل الأبيض، وأكملت إطلالتها الملائكية، كما وصفتها الصحيفة، بارتداء النظارات الشمسية الفاخرة، وزوْج مِن الأحذية ذات الكعب العالي، كما بدت دون مكياج، واعتمد ظهورها الأنيق جمالها الطبيعي، وأضفى على ذلك تسريحة شعرها الأشقر على شكل ضفائر. وانضم إلى باريس هيلتون بعضا من النجمات أمثال: راشيل زوي، أوليفيا كولبو،
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