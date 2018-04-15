إعلان موعد قمة الأهلي والزمالك في الدوري المصري

حددت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم يوم 26 نيسان / أبريل الجاري، موعدا لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك، ضمن الجولة 34 والأخيرة لمسابقة الدوري المحلي الممتاز.

وقال الموقع الرسمي للاتحاد إن آخر مباريات الدوري ستقام في 29 نيسان / أبريل بين المصري والداخلية، وهي مؤجلة من الجولة 30.

كما حددت لجنة المسابقات مواعيد بقية مباريات دور الثمانية لكأس مصر، إذ تقرر أن يلتقي الأهلي مع الأسيوطي يوم 30 نيسان / أبريل،

فيما يلتقي سموحة مع وادي دجلة في أول مايو ، على أن تقام ثالث مباريات الدور بين الإنتاج الحربي والزمالك، في الثاني من مايو .

وحددت اللجنة مواعيد الدور قبل النهائي، إذ تقرر أن تقام مباراة الإسماعيلي، المتأهل مع الفائز من لقاء الزمالك والإنتاج الحربي في السابع من مايو، بينما تقام مباراة الفائز من لقاء سموحة ووادي دجلة مع الفائز، من مواجهة الأهلي والأسيوطي في التاسع من مايو.

ولم تحدد لجنة المسابقات موعدا للمباراة النهائية لكأس مصر.