الأهلي يرفض التعقيب على بيان تركي آل الشيخ

رفض مجلس إدارة النادي الأهلي التعقيب على البيان الذى أصدره رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماع "فيس بوك" صباح اليوم.

وقال مصدر بمجلس الإدارة إن النادى لن يرد أو يصدر بياناً على كل ما قيل.. لن نكشف شيئاً مما كان يجرى فى الكواليس، وتابع: "محمود الخطيب طالب من جميع أعضاء المجلس عدم الرد أو التعقيب على البيان سوءا بشكل رسمى أو ودى".