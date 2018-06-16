المنتخب الفرنسي يتغلب على نظيره الاسترالي 2 1
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المنتخب الفرنسي يتغلب على نظيره الاسترالي 2 - 1

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العرب اليوم - المنتخب الفرنسي يتغلب على نظيره الاسترالي 2 - 1

المنتخب الفرنسي يتغلب على نظيره الاسترالي
كازان - العرب اليوم

تغلب المنتخب الفرنسي على نظيره الاسترالي بهدفين مقابل هدف ، خلال مواجهتهما اليوم على ملعب "كازان أرينا" ضمن الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثالثة لنهائيات كأس العالم 2018 لكرة القدم بروسيا .

وافتتح المنتخب الفرنسي التسجيل في الدقيقة 58 بهدف أنطوان جريزمان من ضربة جزاء احتسبت عبر نظام "حكم الفيديو المساعد" ، ثم أدرك المنتخب الأسترالي التعادل عند الدقيقة 61 عن طريق ميلي جديناك " ركلة جزاء " ، وجاء هدف الفوز للمنتخب الفرنسي في الدقيقة 80 عن طريق الأسترالي عزيز بيهيش " خطأ في مرماه " .

وجاءت المباراة متوازنة بين المنتخبان ، حيث كان المنتخب الاسترالي نداً قوياً لنظيره الفرنسي الذي قدم بداية هجومية قوية استمرت لدقائق، بيد أن الاسترالي سرعان ما دخل في أجواء المباراة وصمد بقوة حتى كاد ينهي المباراة متعادلاً لولا الهدف الفرنسي قبل عشر دقائق من النهاية.

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المنتخب الفرنسي يتغلب على نظيره الاسترالي 2 1 المنتخب الفرنسي يتغلب على نظيره الاسترالي 2 1



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المنتخب الفرنسي يتغلب على نظيره الاسترالي 2 1 المنتخب الفرنسي يتغلب على نظيره الاسترالي 2 1



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