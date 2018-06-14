خوان بيتزي يعلن عن تشكيلة المنتخب السعودي الرسمية أمام منتخب روسيا

كشف المدرب الأرجنتيني أنطونيو خوان بيتزي التشكيلة الرسمية للمنتخب السعودي التي ستخوض اللقاء المرتقب أمام منتخب روسيا في افتتاحية كأس العالم 2018.

ويستهل المنتخب السعودي مشواره المونديالي أمام صاحبة الأرض والصيافة،منتخب روسيا، في تمام الساعة السادسة بتوقيت مكة المكرمة على ملعب لوجينكي.

وعاد المنتخب السعودي مجدداً للمحفل المونديالي بعد غياب 12 عاماً بعد أن خاض ماراثون شاق في تصفيات آسيا في حين تواجد روسيا كونها البلد المضيفة للحدث الأضخم على الساحة الرياضية.

وجاءت تشكيلة المنتخب كالتالي:”

حارس المرمى: عبدالله المعيوف



خط الدفاع: البريـك , أسامـة , عُمــر , الشهـراني



خط الوسط: الفــرج , عطيــف , تيسيـر- سالـم ، الشهـري



خط الهجوم: السهـلاوي.