خوان بيتزي يعلن عن تشكيلة المنتخب السعودي الرسمية أمام منتخب روسيا

كشف المدرب الأرجنتيني أنطونيو خوان بيتزي التشكيلة الرسمية للمنتخب السعودي التي ستخوض اللقاء المرتقب أمام منتخب روسيا في افتتاحية كأس العالم 2018.
ويستهل المنتخب السعودي مشواره المونديالي أمام صاحبة الأرض والصيافة،منتخب روسيا، في تمام الساعة السادسة بتوقيت مكة المكرمة على ملعب لوجينكي.
وعاد المنتخب السعودي مجدداً للمحفل المونديالي بعد غياب 12 عاماً بعد أن خاض ماراثون شاق في تصفيات آسيا في حين تواجد روسيا كونها البلد المضيفة للحدث الأضخم على الساحة الرياضية.
وجاءت تشكيلة المنتخب كالتالي:”
حارس المرمى: عبدالله المعيوف
خط الدفاع: البريـك , أسامـة , عُمــر , الشهـراني
خط الوسط: الفــرج , عطيــف , تيسيـر- سالـم ، الشهـري
خط الهجوم: السهـلاوي.
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كشفت مغنية الراب نيكي ميناج، عن عدم دخولها في علاقة عاطفية لفترة طويلة للمرة الأولى منذ أن كانت في الخامسة عشرة من عمرها خلال حديثها مع مجلة Elle والتي ستكون على غلافها في عدد يوليو/تموز. وتعد نيكي ميناج واحدة من أكثر النجوم لمعانًا في مجال موسيقى الراب، وللمرة الأولى منذ عقدين من الزمن، تصبح المغنية الشهيرة عزباء وجاهزة للارتباط. وقالت نيكي: "بمجرد أن أدركت أنني أستطيع بالفعل العيش، التنفس، تناول الطعام، النوم، والمشي والحديث وحدي دون أن يكون لدي حبيب، كان بقائي دون الدخول في علاقة أحد الأشياء التي جعلتني أشعر بالقوة والثبات". وأوضحت: "أنني امرأة شابة لا تحتاج إلى رجل مقابل المال. لست بحاجة إلى رجل حتى لامتلاك وظيفة". وأضافت:"لم أضطر أبداً لأن أفعل ذلك من أجل المصالح. لم يكن عليّ أبدًا أن أفعل ذلك من أجل صفقة قياسية. ليس
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