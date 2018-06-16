إنطلاق الشوط الثاني من مباراة أرجنتين- آيسلندا في مونديال روسيا 2018
GMT 18:03 2018 السبت ,16 حزيران / يونيوالدنمارك تفوز على بيرو بهدف دون مقابل
GMT 17:03 2018 السبت ,16 حزيران / يونيوالتعادل السلبي بين الدنمارك و بيرو مع نهاية الشوط الأول
GMT 16:09 2018 السبت ,16 حزيران / يونيوانطلاق المباراة الثانية ضمن المجموعة الثالثة بين البيرو والدنمارك على ملعب موردوفيا
GMT 15:36 2018 السبت ,16 حزيران / يونيوتعادل ايسلندا والارجنتين ضمن المجموعة الرابعة بنتيجة 1-1 في اطار الدور الاول
GMT 14:39 2018 السبت ,16 حزيران / يونيوالمنتخب الفرنسي يتغلب على نظيره الاسترالي 2 - 1
ارتدت الممثلة الأميركية ستيفاني مارش، فستانا يجمع بين اللونين الذهبي والرمادي البراق، وذلك في حفلة معهد الموضة للتقنية، في مدينة نيويورك، مساء الخميس، أما شعرها فكان ذا تجعيدات خفيفة وتركته مسدولا حتى كتفيها، كما حضرت عارضتا الأزياء مارثا هانت وهيلاري رودا. وعادت الممثلة البالغة من العمر 43 عامًا، في دور ألكسندرا كابوت، في مسلسل "Law & Order"، وذهب ستيفاني إلى حدث الموضة بفستان من ستيلا مكارتني، وارتدت حذاءً باللون الفضي ذي كعب عالٍ، وأقراط أذن متدلية، ووضعت أحمر شفاة باللون اللوردي. وتزوجت مارش حديثًا، من دان بنون، في سبتمبر/ أيلول 2017، وتطلقت من الطاهي بوبي فلاي في عام 2015، بعد زواج دام 10 سنوات. ولم تعد الممثلة بدورها في مسلسل "Law & Order" فقط، ولكن أيضًا بدور البطولة في المسلسل التلفزيوني "Odd Mom Out". وتألقت هانت ورودا في الحفلة أيضًا، حيث
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