رفض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" توقيع أية عقوبات على سيرجيو راموس قائد ريال مدريد الإسباني بسبب تدخلاته العنيفة فى نهائى دورى أبطال أوروبا أمام ليفربول السبت الماضى.

وأشارت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية إلى أن الاتحاد الأوروبى رفض توقيع أية عقوبات على سيرجيو راموس بسبب احتكاكه القوى مع لوريس كاريوس حارس مرمى ليفربول قبل إحراز بنزيما الهدف الأول للريال بدقيقتين

وتجاهل الاتحاد الأوروبى فى قراره تدخل راموس العنيف مع محمد صلاح نجم ليفربول، والذى أدى إلى إصابته بتمزق فى أربطة الكتف وخروجه من المباراة بعد 30 دقيقة من الشوط الأول وهو ما أغضب جماهير الريدز.