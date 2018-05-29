رفض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" توقيع أية عقوبات على سيرجيو راموس قائد ريال مدريد الإسباني بسبب تدخلاته العنيفة فى نهائى دورى أبطال أوروبا أمام ليفربول السبت الماضى.
وأشارت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية إلى أن الاتحاد الأوروبى رفض توقيع أية عقوبات على سيرجيو راموس بسبب احتكاكه القوى مع لوريس كاريوس حارس مرمى ليفربول قبل إحراز بنزيما الهدف الأول للريال بدقيقتين
وتجاهل الاتحاد الأوروبى فى قراره تدخل راموس العنيف مع محمد صلاح نجم ليفربول، والذى أدى إلى إصابته بتمزق فى أربطة الكتف وخروجه من المباراة بعد 30 دقيقة من الشوط الأول وهو ما أغضب جماهير الريدز.
GMT 13:23 2018 الثلاثاء ,29 أيار / مايوتركي آل الشيخ يعلن خبرًا صادمًا بشأن محمد صلاح
GMT 13:09 2018 الإثنين ,28 أيار / مايوحافلة المنتخب المصري تثير إعجاب الإيطاليين قبل كأس العالم
GMT 17:23 2018 الأحد ,27 أيار / مايوالنني لـ محمد صلاح "تحقيق الحلم مفيش فيه اختيارات لازم ترجع أقوى من الأول "
GMT 15:18 2018 الأحد ,27 أيار / مايوتريزيجيه يوجه رسالة لمحمد صلاح بعد تعرضه للإصابة
GMT 14:48 2018 الأحد ,27 أيار / مايوكوبر يعدل موعد تدريب المنتخب استعدادًا لمباراة كولومبيا
نجحت المغنية الشهيرة ليدي غاغا، في تحويل شوارع نيويورك إلى منصة لعرض الأزياء لكن على طريقتها الخاصة، فلفتت الأنظار في الآونة الأخيرة بسلسلة إطلالات منها الغريب وغيرها الأنيق والعصري. وغادرت النجمة ليدي غاغا استوديو "Electric Lady" في ليلة الأحد، في مدينة نيويورك الأميركية بإطلالة غريبة وسط عدد من المعجبين، حيث تقوم بتسجيل ألبومها الجديد. وارتدت الفنانة البالغة من العمر 32 عامًا، معطفًا ضخمًا مطبوعا بنقشة جلد النمر ولكن بقصة الكيمونو تميّز بأكتافه وأكمامه الضخمة والطويلة، مع حزام من الجلد الأسود حدّد خصرها، ونسّقت الإطلالة مع زوجا من الأحذية العالية من النقشة نفسها وحقيبة مربعة باللون الأسود. كما اعتمدت تسريحة الشعر المشدود إلى الخلف كذيل الحصان مع الضفائر على شكل عقدة، والمكياج الصارخ مع لون شفاه برتقالي بالإضافة الى رسمة عيون القطط وخرجت ليدي غاغا في وقت سابق من هذا اليوم، للتجول
أرسل تعليقك