لاعبو ليفربول وريال مدريد يخوضون سباقًا في الرسم

يعيش لاعبو ليفربول وريال مدريد قبل مباراتهما المنتظرة في العاصمة الأوكرانية كييف السبت المقبل في نهائي أبطال أوروبا. لحظات عصيبة، لكن يبدو أن منظمي البطولة أرادوا كسر حدة الأجواء من خلال لفتة ظريفة، إذ طلبوا من اللاعبين في كلا الفريقين، رسم أنفسهم بخط يدهم.
جاءت النتائج هزلية، خاصة وألا أحد منهم يجيد الرسم، وكانت رسمتا النجم المصري محمد صلاح وجيمس ميلنر، لاعب خط وسط ليفربول، هما الأبرز الصور نشرت على صفحة بطولة أبطال أوروبا الرسمية على فيسبوك، وقد وجدت تفاعلاً كبيراً من قبل الجمهور، يذكر أن المباراة القادمة قد تحدد مصير مدرب ريال مدريد، زين الدين زيدان، إذا ما كان سيستمر مع الفريق أم لا، خاصة أنه لم ينجح في الحصول على الدوري الإسباني أو كأس ملك إسبانيا.
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حصدَت المغنية الأميركية تايلور سويفت جائزتين تكريميتين في حفلة توزيع جوائز "بيلبورد" لعام 2018 المقامة في لاس فيغاس الأحد، بعد غياب عامين عن مِثل هذه الأحداث، آخرها حفلة توزيع جوائز "بي أم إي بوب" السنوية عام 2016. وتعدّ تايلور سويفت واحدةً مِن أكبر الفائزين في الحفلة إذ حصلت على اثنتين من أرفع الجوائز هما: أفضل مغنية وأكثر الألبومات الغنائية مبيعا في حفلة جوائز "بيلبورد ميوزيك" لعام 2018 التي أقيمت في ميدان "إم جي إم غاند غاردن" في لاس فيغاس. وضمنت مغنية البوب البالغة من العمر 28 عامًا، تسليط الضوء عليها بعد عودتها منتصرة بألبومها المثير للجدل بعنوان "Reputation"، الذي وجّهت من خلاله رسائل شرسة لأعدائها بما في ذلك: نجمة تلفزيون الواقع "كيم كارداشيان"، وصديقتها السابقة المغنية الأميركية "كاتي بيري". ومِن الواضح أن تايلور كانت في حالة معنوية ممتازة بعد فوزها، إذ
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