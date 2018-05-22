لاعبو ليفربول وريال مدريد يخوضون سباقًا في الرسم

يعيش لاعبو ليفربول وريال مدريد قبل مباراتهما المنتظرة في العاصمة الأوكرانية كييف السبت المقبل في نهائي أبطال أوروبا. لحظات عصيبة، لكن يبدو أن منظمي البطولة أرادوا كسر حدة الأجواء من خلال لفتة ظريفة، إذ طلبوا من اللاعبين في كلا الفريقين، رسم أنفسهم بخط يدهم.

جاءت النتائج هزلية، خاصة وألا أحد منهم يجيد الرسم، وكانت رسمتا النجم المصري محمد صلاح وجيمس ميلنر، لاعب خط وسط ليفربول، هما الأبرز الصور نشرت على صفحة بطولة أبطال أوروبا الرسمية على فيسبوك، وقد وجدت تفاعلاً كبيراً من قبل الجمهور، يذكر أن المباراة القادمة قد تحدد مصير مدرب ريال مدريد، زين الدين زيدان، إذا ما كان سيستمر مع الفريق أم لا، خاصة أنه لم ينجح في الحصول على الدوري الإسباني أو كأس ملك إسبانيا.