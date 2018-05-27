توني كروس يعلن يدعمه لـ محمد صلاح

أظهر توني كروس، لاعب وسط ريال مدريد الإسباني دعمه للنجم المصرى محمد صلاح المحترف فى نادى ليفربول الإنجليزى وزميله فى الفريق الملكى كارفخال، بعد الإصابة التى تعرض لها الثنائى فى المباراة التى جمعت بين الفريقين مساء أمس بمدينة "كييف" الأوكرانية فى نهائى دورى ابطال اوروبا، والتى انتهت بفوز الفريق الملكى بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.
وكتب تونى كروس عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "لا أريد أن أنسى، تمنياتي لداني كارفخال ومحمد صلاح بالشفاء العاجل وان نراهم في كأس العالم".
جدير بالذكر أن محمد صلاح سيخضع لإشعة اليوم فى إنجلترا على مكان الإصابة، لتحديد الحجم النهائى للإصابة والفترة التى يحتاجها النجم المصرى للتعافى منها.
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ظهرت عارضة الأزياء ومقدمة البرامج البريطانية الشهيرة أليكسا تشونغ، بإطلالة انيقة، في الصف الامامي بعرض أزياء كريستيان ديور لصيف/ ربيع 2019 "Cruise Collection Show"، في مدينة شانتيلي في فرنسا. وارتدت الفتاة السمراء البالغة من العمر 34 عاما، بدلة باللون الفضي المعدني مكونة من سترة طويلة وسروالا متطابقا. وانضمت تشونغ إلى عدد كبير من النجوم لمشاهدة عرض دار الأزياء الفرنسية الشهيرة، والذي كان يرتكز على إطلالات "رعاة البقر" المكسيكية، ومجموعة من الازياء المستوحاة من الفروسية، وتنوّع العرض بين الفساتين والتنانير والبدلات، بينما تدرّجت الألوان بين البيج والأبيض والأسود والأزرق مع قماش مزركش ومطبّع بالورود والمربعات. وظهرت أليكسا بمظهرا جذب عدسات المصورين إلى جانب المؤلف الأمريكي ديريك بلاسبيرج، واكملت اطلالاتها المميزة بزوجا من الأحذية السوداء المدببة، وحقيبة ذهبية لامعة من جلد التمساح، واضافت مكياجا ناعما مع لمسة من احمر الشفاة الاحمر الجرئ. جاء
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