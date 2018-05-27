توني كروس يعلن يدعمه لـ محمد صلاح

أظهر توني كروس، لاعب وسط ريال مدريد الإسباني دعمه للنجم المصرى محمد صلاح المحترف فى نادى ليفربول الإنجليزى وزميله فى الفريق الملكى كارفخال، بعد الإصابة التى تعرض لها الثنائى فى المباراة التى جمعت بين الفريقين مساء أمس بمدينة "كييف" الأوكرانية فى نهائى دورى ابطال اوروبا، والتى انتهت بفوز الفريق الملكى بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وكتب تونى كروس عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "لا أريد أن أنسى، تمنياتي لداني كارفخال ومحمد صلاح بالشفاء العاجل وان نراهم في كأس العالم".

جدير بالذكر أن محمد صلاح سيخضع لإشعة اليوم فى إنجلترا على مكان الإصابة، لتحديد الحجم النهائى للإصابة والفترة التى يحتاجها النجم المصرى للتعافى منها.