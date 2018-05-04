أعرب علاء مبارك نجل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، تعجبه من الأزمة التي تعرض لها الدولي المصري محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزي، واصفًا إياها بـ “المهزلة”.

وكانت أزمة قوية قد أحاطت بمحمد صلاح خلال الأيام القليلة الماضية، بسبب تداخل حقوق الرعاية الاصة بالنجم المصري، وشركة “بريزينتيشن” راعي اتحاد الكرة المصري، الأمر الذي دفع نجم الريدز للخروج بتغريدة قوية على “تويتر” هاجم فيها اتحاد الكرة بسبب طريقة التعامل التي وصفها بالمهينة، قبل ان يتدخل خالد عبدالعزيز ويعلن انتهاء الأزمة، بعدما توسط بين الطرفين المتنازعين.

ودون علاء مبارك عبر حسابه على موقع التدوين المصغر “تويتر” تغريدة قال فيها: “محمد صلاح، لاعب المنتخب الوطني المصري، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، موهوب وخلوق وأصبح من أفضل اللاعبين في عالم الكرة وأفضل سفير لمصر”.

وتابع: “صلاح” يتعرض اليوم إلى ضغط نفسي وعصبي كبير وهو في قمة تألقه في أقوى دوري لكرة القدم.

وأتم متعجبًا: “يا ترى من المسئول عن هذه المهزلة التي يتعرض لها والتي قد تحرمنا من وجوده في كأس العالم؟”.

محمد صلاح لاعب موهوب خلوق نجم ليفربول و منتخب مصر ،أصبح من افضل اللاعبين في عالم الكرة ، وأفضل سفير لمصر ، يتعرض اليوم الي ضغط نفسي وعصبي كبير وهو في قمة تألقه في أقوي دوري لكرة القدم ! يا تري من المسؤل عن هذة المهزلة التي يتعرض لها والتي قد تحرمنا من وجوده في كأس العالم !

يذكر أن محمد صلاح كان قد خرج بتغريدة أخرى اكد فيها حصوله على وعد بحل الأزمة قريبًا موجهًا كل الشكر لمن قدم له الدعم، ومعربًا عن سعادته برد الفعل الذي كان غير طبيعي – على حد وصفه -.

ومن المقرر ان يقود محمد صلاح غدا فريقه ليفربول أمام مضيفه روما، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، والتي يكفيه فيها التعادل او الخسارة بفارق هدفين للتاهل للمباراة النهائية، حيث سبق وأن انتهت مباراة الذهاب بفوز “الريدز” بخمسة أهداف لهدفين