مرتضى منصور يعلن قبول استقالة إيهاب جلال من تدريب الزمالك

أعلن مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، في المؤتمر الصحفى المنعقد حالياً فى مقر نادى الزمالك النهرى، قبول استقالة إيهاب جلال المدير الفنى للفريق بعد إعلانه عن الاستقالة بالأمس.

وكان إيهاب جلال قد أعلن تقديم استقالته من تدريب الزمالك عقب الخسارة من مصر المقاصة ثم تراجع عن الأمر مؤكدا أنه سيتواجد اليوم لقيادة المران وسيرحل بعد نهاية الموسم، إلا أن مرتضى منصور أعلن منذ قليل فى المؤتمر الصحفى قبول استقالة إيهاب جلال.