مرتضى منصور يعلن قبول استقالة إيهاب جلال من تدريب الزمالك

أعلن مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، في المؤتمر الصحفى المنعقد حالياً فى مقر نادى الزمالك النهرى، قبول استقالة إيهاب جلال المدير الفنى للفريق بعد إعلانه عن الاستقالة بالأمس.
وكان إيهاب جلال قد أعلن تقديم استقالته من تدريب الزمالك عقب الخسارة من مصر المقاصة ثم تراجع عن الأمر مؤكدا أنه سيتواجد اليوم لقيادة المران وسيرحل بعد نهاية الموسم، إلا أن مرتضى منصور أعلن منذ قليل فى المؤتمر الصحفى قبول استقالة إيهاب جلال.
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ظهرت المغنية الشهيرة مايلي سايرس، بإطلالة مثيرة وأنيقة في حفل المؤسسة الخيرية My Friend's Place التي تدعم المشردين من الشباب في جميع أنحاء العالم، مساء السبت، في هوليوود بولاديوم في لوس أنجلوس، للاحتفال بالزكرى الـ30 على تأسيسها، حيث جذبت أنظار الحضور إلى إطلالتها، مرتدية بدلة مستوحاه من ثياب القراصنة مع بلوزة كشفت عن جزء من خصرها والتي أضافت إليها سترة مزينة بأربعة أزرار، واختارت اللونين الأبيض والأسود. وأكملت سايرس إطلالتها بزوج من الأحذية السوداء ذات كعب عال، ورفعت شعرها الأشقر في ذيل حصان، وأمسكت في يدها حقيبة سوداء لامعة مع القليل من الماكياج. وتم تكريم مايلي سايرس خلال الحفل الذي قدمه نجم الكوميديا الشهير جاك بلاك. ويذكر أن المؤسسة الخيرية My Friend's Place تعمل على مساعدة الشباب المشرد وغيرهم من فئات المجتمع الضعيفة .
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