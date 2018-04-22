إصابة محمد النني في مباراة أرسنال ووستهام وتوقعات بغيابه شهرًا عن الملاعب

تعرض النجم المصرى محمد النني، لاعب وسط أرسنال، لإصابة قوية خلال مباراة فريقه المقامة حاليا على ملعب "الإمارات" ضمن الجولة 35 من الدوري الإنجليزي، حيث تشير النتيجة حاليا إلى التعادل السلبى دون أهداف.

واضطر المدرب الفرنسى آرسين فينجر لاستبدال محمد الننى فى الدقيقة 43 بسبب شكوى النجم المصرى من إصابة فى الكاحل من الواضح أنها قوية، حيث خرج اللاعب المصرى على نقالة.

وتسبب مارك نوبل فى إصابة الننى بعد تدخل عنيف على قدمه أمام منطقة الجزاء.

ومن المتوقع أن يغيب الننى عن الملاعب لفترة لا تقل عن شهر لأن إصابة الكاحل من أخطر إصابات الملاعب، وهى نفس الإصابة التى تعرض لها نيمار فى فبراير الماضى ولم يُعالج منها حتى الآن، مما يعنى أن اللاعب المصرى قد يغيب عن كأس العالم.

تعتبر هذه المباراة الأولى التى يخوضها أرسنال مع فينجر بعد إعلان رحيله نهاية الموسم الجارى بعد مسيرة امتدت 22 عاما، ومن المتوقع أن تودعه الجماهير بطريقتها الخاصة.

كما أن هذه المباراة ستكون بمثابة إعداد قوى لأرسنال قبل مباراته الهامة أمام أتلتيكو مدريد فى ذهاب نصف نهائى الدورى الأوروبى الخميس المقبل.

وتعتبر هذه المباراة مهمة أيضا لوستهام الذى يسعى لعدم الخسارة اليوم من أجل كتابة تاريخ جديد، لتكون أول مرة فى التاريخ التى لا يخسر فيها أى مباراة من دربيات العاصمة "لندن".

ويحتل وستهام المركز 14 بترتيب الدورى بفارق سبع نقاط عن منطقة الهبوط، ويتقدم أرسنال بفارق نقطتين على بيرنلى صاحب المركز السابع بعد خسارته فى المباراة السابقة أمام نيوكاسل يونايتد وفى حال خسارته مجددا قد يتراجع فريق المدرب أرسين فينجر خلف بيرنلى.