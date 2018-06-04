استبعاد كوكا من قائمة المنتخب المصري في كأس العالم

جاء استبعاد أحمد حسن كوكا من قائمة منتخب مصر النهائية التى ستشارك في كأس العالم بمثابة المفاجأة للجميع، خاصة أن اللاعب كان أحد الركائز الأساسية لهيكتور كوبر، المدير الفني للمنتخب، فى السنوات الثلاث الأخيرة منذ تولى كوبر مسئولية تدريب الفراعنة.

وأعلن كوبر أن مروان محسن هو المهاجم الأساسي فى حساباته خلال مونديال روسيا، وبعده محمود كهربا، وأنه حصل على أكثر من فرصة فى المباريات الأخيرة ولكن اللاعب لم يستغلها لصالحه ولم ينجح فى إثبات نفسه فى هجوم الفراعنة.