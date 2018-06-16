مجهولون يحطمون إحدى نوافذ سيارة لاعب المنتخب الألماني جوندوجان

حطم مجهولون إحدى نوافذ السيارة المرسيدس المملوكة للاعب المنتخب الألماني لكرة القدم إيلكاي جوندوجان، وذلك وفقا لما أكدته الشرطة في مدينة كولونيا غربي ألمانيا، اليوم السبت
.وحسب ما ذكرته الشرطة، فإن الحادثة وقعت مساء السابع من حزيران/يونيو الجاري، وكان جوندوجان في هذا الوقت مع المنتخب في كولونيا، استعدادا للمباراة التجريبية مع المنتخب السعودي في ليفركوزن، التي شهدت صافرات استهجان من العديد من المشجعين عند نزول جوندوجان وفي كل مرة يتسلم فيها الكرة.
ويتعرض جوندوجان وزميله في المنتخب مسعود أوزيل، وهما من أصول تركية، لانتقادات عنيفة بعد لقائهما مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأخذ صورة معه، ووصلت هذه الانتقادات إلى حد المطالبة باستبعادهما من المنتخب.وشددت الشرطة على عدم وجود دليل ملموس على وجود علاقة بين هذه الانتقادات و الهجوم على سيارة جوندوجان،
, وأضافت أنه ليس من المؤكد بأي حال أن الجاني كان يعرف من هو صاحب السيارة.وحسب صحيفة "بيلد"، فإن جوندوجان حرر محضرا بالواقعة ضد مجهول وتقوم السلطات في الوقت الراهن بالتحقيق.
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ارتدت الممثلة الأميركية ستيفاني مارش، فستانا يجمع بين اللونين الذهبي والرمادي البراق، وذلك في حفلة معهد الموضة للتقنية، في مدينة نيويورك، مساء الخميس، أما شعرها فكان ذا تجعيدات خفيفة وتركته مسدولا حتى كتفيها، كما حضرت عارضتا الأزياء مارثا هانت وهيلاري رودا. وعادت الممثلة البالغة من العمر 43 عامًا، في دور ألكسندرا كابوت، في مسلسل "Law & Order"، وذهب ستيفاني إلى حدث الموضة بفستان من ستيلا مكارتني، وارتدت حذاءً باللون الفضي ذي كعب عالٍ، وأقراط أذن متدلية، ووضعت أحمر شفاة باللون اللوردي. وتزوجت مارش حديثًا، من دان بنون، في سبتمبر/ أيلول 2017، وتطلقت من الطاهي بوبي فلاي في عام 2015، بعد زواج دام 10 سنوات. ولم تعد الممثلة بدورها في مسلسل "Law & Order" فقط، ولكن أيضًا بدور البطولة في المسلسل التلفزيوني "Odd Mom Out". وتألقت هانت ورودا في الحفلة أيضًا، حيث
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