مجهولون يحطمون إحدى نوافذ سيارة لاعب المنتخب الألماني جوندوجان

حطم مجهولون إحدى نوافذ السيارة المرسيدس المملوكة للاعب المنتخب الألماني لكرة القدم إيلكاي جوندوجان، وذلك وفقا لما أكدته الشرطة في مدينة كولونيا غربي ألمانيا، اليوم السبت

.وحسب ما ذكرته الشرطة، فإن الحادثة وقعت مساء السابع من حزيران/يونيو الجاري، وكان جوندوجان في هذا الوقت مع المنتخب في كولونيا، استعدادا للمباراة التجريبية مع المنتخب السعودي في ليفركوزن، التي شهدت صافرات استهجان من العديد من المشجعين عند نزول جوندوجان وفي كل مرة يتسلم فيها الكرة.

ويتعرض جوندوجان وزميله في المنتخب مسعود أوزيل، وهما من أصول تركية، لانتقادات عنيفة بعد لقائهما مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأخذ صورة معه، ووصلت هذه الانتقادات إلى حد المطالبة باستبعادهما من المنتخب.وشددت الشرطة على عدم وجود دليل ملموس على وجود علاقة بين هذه الانتقادات و الهجوم على سيارة جوندوجان،

, وأضافت أنه ليس من المؤكد بأي حال أن الجاني كان يعرف من هو صاحب السيارة.وحسب صحيفة "بيلد"، فإن جوندوجان حرر محضرا بالواقعة ضد مجهول وتقوم السلطات في الوقت الراهن بالتحقيق.