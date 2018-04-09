ليفربول يسعى للتعاقد مع نجم مانشستر يونايتد مروان فيلايني

كشفت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن نادي ليفربول الإنجليزي بدأ مفاوضات جادة مع اللاعب البلجيكي مروان فيلايني، الذي يستعد لمغادرة صفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي الصيف المقبل، في صفقة انتقال حر.