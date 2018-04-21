صلاح يدخل تاريخ الدوري الإنجليزي بعد هدفه فى وست بروميتش

استطاع النجم المصري محمد صلاح هداف ليفربول تحقيق رقم قياسي جديد فى لقاء فريقه أمام وست بروميش، والذي يجمعهما الأن ضمن مباريات الجولة الـ35 من الدورى الإنجليزي.

وعادل صلاح حال تسجيله فى لقاء اليوم علي ملعب "الهاوثورنز" رقم الأورجواياني لويس سواريز مهاجم ليفربول السابق، والبرتغالي كرستيانو رونالدو نجم ريال مدريد، والإنجليزي الآن شيرر أسطورة الريدز بتسجيلهم 38 هدفا فى 31 لقاء.

كما وصل النجم الملقب بـ"ملك مصر" رقم الإنجليزي روجر هانت أسطورة الريدز كثاني أكثر لاعب في تاريخ ليفربول يسجل في 23 مباراة في موسم واحد، ، والذي حققه موسم 1961/1962.

ووصل بذلك هداف الدوري الإنجليزي إلي الهدف 31 له مع الريدز، لي بالإضافة إلي تسجيله الهدف الـ 41 له مع ليفربول فى جميع المسابقات، وصار بهذا الهدف النجم الملقب بـ"ملك مصر"أكثر لاعب يسجل فى تاريخ البريميرليج منذ أن أصيبح عدد فرق الدوري الأقوي فى العالم 20 فريقا.