حافلة المنتخب المصري تثير إعجاب الإيطاليين قبل كأس العالم

أثارت الحافلة التى وفرتها شركة "بريزنتيشن سبورت" للمنتخب المصري وتحركاته خلال معسكره في بيرجامو إعجاب الإيطاليين، في ظل المجهود المبذول لتخرج بالشكل اللائق لمنتخب الفراعنة.
وتساءل عدد كبير من الجمهور الإيطالي من أفراد البعثة حول الحافلة وأنها ستنقل المنتخب المصري خلال تواجده فى كأس العالم بروسيا أم ستكون هناك حافلة أخرى.
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ظهرت عارضة الأزياء الروسية إيرينا شايك، بإطلالة جذابة وأنيقة، في إحدى شوارع مدينة نيويورك الأميركية، بعد ظهر يوم أمس السبت. وارتدت إرينا التي بدت وكأنها على منصَّة عرض أزياء خاصة بها، فستانا قصيرًا باللون الأزرق منقوشا بالزهور، أبرز ساقيها النحيلتين. وأضافت عارضة أزياء فيكتوريا سيكريت الشهيرة والبالغة من العمر 32 عاما، زوجا من الصنادل السوداء المسطحة من دون كعب عال ذات الأربطة المتعددة على الكاحل، وحقيبة باللون ذاته، وأخفت عينيها بنظارة شمسية سوداء أنيقة. وظهرت إيرينا من دون ابنتها البالغة من العمر 14 شهرًا التي تسمى "ليا دي سين"، والتي انجبتها من حبيبها برادلي كوبر "43 عاما"؛ وبدأ الزوجان علاقتهما منذ عام 2015 عندما أنهى المرشح للأوسكار لأربع مرات، علاقته مع عارضة الازياء سوكي واترهاوس "26 عاما"، وتعيش إيرينا وبرادلي الآن مع ابنتهما في شقتها في حي ويست فيلادج في مدينة
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