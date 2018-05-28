حافلة المنتخب المصري تثير إعجاب الإيطاليين قبل كأس العالم

أثارت الحافلة التى وفرتها شركة "بريزنتيشن سبورت" للمنتخب المصري وتحركاته خلال معسكره في بيرجامو إعجاب الإيطاليين، في ظل المجهود المبذول لتخرج بالشكل اللائق لمنتخب الفراعنة.

وتساءل عدد كبير من الجمهور الإيطالي من أفراد البعثة حول الحافلة وأنها ستنقل المنتخب المصري خلال تواجده فى كأس العالم بروسيا أم ستكون هناك حافلة أخرى.

