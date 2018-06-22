مفتي الشيشان يلقي خطبة عن مكانة مصر في العالم الإسلامي في وجود المنتخب المصري

أدت بعثة المنتخب المصري شعائر صلاة الجمعة بمسجد شهير في قلب الشيشان بمدينة جروزني وكان في استقبالها عدد من كبار المسؤولين في الشيشان يتقدمهم رئيس البرلمان ومفتي الشيشان الذي ألقى خطبة الجمعها وخصص موضوعها عن مكانة مصر في العالم الإسلامي.

ومن المقرر أن يؤدي المنتخب تدريبه اليوم في الخامسة مساء على ملعب أحمد أرينا ، فيما يختتم تدريباته في جروزني في الحادية عشر صباح غد قبل التوجه إلى فولجاجراد في الثالثة عصرا لملاقاة المنتخب السعودي يوم الإثنين المقبل في ختام مبارياتهما بالمجموعة الأولى لبطولة كأس العالم.