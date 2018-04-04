أبو تريكة يؤكد أن كلام الناس تحت قدميه فيما أثير بشأنه

كشف محمد أبو تريكة لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن كلام الناس لا بد أن يكون تحت الأقدام، لكي تبني به الأبراج وتنتصر. وأضاف في تدوينة له على حسابه الخاص في موقع التدوينات المصغرة "تويتر" : قول الإمام الشافعي، من يظن إنه يسلم من كلام الناس فهو مجنون !، قالوا عن الله ثالث ثلاثة وقالوا عن حبيبنا محمد ساحر ومجنون فما ظنك بمن هو دونهما ؟ "
واختتم تدوينتة بإكمال قول الإمام"كلام الناس مثل الصخور إمّا أن تحملها على ظهرك "فينكسر"، أو تبني بها برجًا تحت أقدامك فتعلو وتنتصر". فيما وجه له محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر رسالة عبر حسابة بـ"تويتر" قائلًا: "أحسنت.
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ظهرت الممثلة الشهيرة إيميلي بلانت، برفقة زوجها، النجم والمخرج جون كراسنسكي للمشاركة في العرض الأول لفيلمهما الجديد A Quiet Place في نيويورك في الولايات المتحدة، حيث تألقت البالغة من العمر 35 عامًا، بإطلالة أنيقة وجذابة، مرتدية فستانًا باللون القرمزي فوق الخصر مصنوع من القطيفة، يتميز بتنورة مزخرفة باللون الوردي في الأسفل من تصميم مصمم الأزياء العالمي "أوسكار دي لا رنتا". وحملت إميلي، المرشحة لجائزة الأوسكار، حقيبة صغيرة باللون الوردي في يدها، مع مزيد من الإكسسوارات وزوج من الأساور المزيّنة بالخرز بنفس ألوان الفستان، بالإضافة إلى الأقراط القرمزية الأنيقة، وكان شعرها الأشقر الداكن قد انجرف للوراء مجددًا بتسريحة أنيقة من تصميم مصففة شعر المشاهير ساره بوتيمبا، ما أضفى إطلالة ناعمة ورقيقة لإميلي، وأكملت إطلالتها بزوج من الصنادل القرمزية الأنيقة ومكياجًا ناعمًا من أحمر الشفاه القرمزي ولمسة من الكحل والماسكارا. بينما ارتدى جون
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