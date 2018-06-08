ذكر الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم” فيفا” عن طرحه، اليوم الجمعة، 100 ألف بطاقة إضافية لمباريات كأس العالم، المقررة في روسيا، بعد أسبوع من الآن، ونقلت وكالة الأنباء الروسية “سبوتنيك “عن الموقع الرسمي للفيفا، أنه تم بيع 2403116 بطاقة لمباريات بطولة مونديال 2018، مضيفة أن نسبة 54 %، أي ما يعادل 797871 تذكرة، تم شراؤها من قبل المشجعين الروس.

وجاءت الولايات المتحدة في أول ترتيب الدول العشر الأكثر شراء للتذاكر بـ ا88825 بطاقة، ثم البرازيل بـ72512، وكولومبيا 65234 بطاقة، وألمانيا 62541 بطاقة، والمكسيك 60302 بطاقة، والأرجنتين 54031 بطاقة، وبيرو 43583 بطاقة، والصين 40251 بطاقة، وأستراليا 36359 بطاقة، وإنجلترا 32362 بطاقة.

وأعلنت “الفيقا ” عن طرحها 100 ألف بطاقة كانت محجوزة لأعضائه للبيع اليوم الجمعة، بداية من الساعة 23 بتوقيت موسكو (الثامنة مساء بتوقيت غرينيتش)، وتشمل هذه التذاكر جميع مباريات البطولة بالإضافة لبطاقات من الفئة الرابعة لبعض المباريات.

ويتنافس في بطولة كأس العالم، الحدث الكروي الأكبر والأبرز في العالم، خلال الأسبوع المقبل، 32 منتخبا ستجري منافساتهم في الفترة ما بين 14 يونيو/حزيران الجاري إلى 15 يوليو/ تموز المقبل، وستُقام المباريات في مدن عدة، منها موسكو وسان بطرسبورغ وقازان وسوتشي، حيث قامت روسيا ببناء وتجديد 12 ملعبا في 11 مدينة.