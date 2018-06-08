ذكر الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم” فيفا” عن طرحه، اليوم الجمعة، 100 ألف بطاقة إضافية لمباريات كأس العالم، المقررة في روسيا، بعد أسبوع من الآن، ونقلت وكالة الأنباء الروسية “سبوتنيك “عن الموقع الرسمي للفيفا، أنه تم بيع 2403116 بطاقة لمباريات بطولة مونديال 2018، مضيفة أن نسبة 54 %، أي ما يعادل 797871 تذكرة، تم شراؤها من قبل المشجعين الروس.
وجاءت الولايات المتحدة في أول ترتيب الدول العشر الأكثر شراء للتذاكر بـ ا88825 بطاقة، ثم البرازيل بـ72512، وكولومبيا 65234 بطاقة، وألمانيا 62541 بطاقة، والمكسيك 60302 بطاقة، والأرجنتين 54031 بطاقة، وبيرو 43583 بطاقة، والصين 40251 بطاقة، وأستراليا 36359 بطاقة، وإنجلترا 32362 بطاقة.
وأعلنت “الفيقا ” عن طرحها 100 ألف بطاقة كانت محجوزة لأعضائه للبيع اليوم الجمعة، بداية من الساعة 23 بتوقيت موسكو (الثامنة مساء بتوقيت غرينيتش)، وتشمل هذه التذاكر جميع مباريات البطولة بالإضافة لبطاقات من الفئة الرابعة لبعض المباريات.
ويتنافس في بطولة كأس العالم، الحدث الكروي الأكبر والأبرز في العالم، خلال الأسبوع المقبل، 32 منتخبا ستجري منافساتهم في الفترة ما بين 14 يونيو/حزيران الجاري إلى 15 يوليو/ تموز المقبل، وستُقام المباريات في مدن عدة، منها موسكو وسان بطرسبورغ وقازان وسوتشي، حيث قامت روسيا ببناء وتجديد 12 ملعبا في 11 مدينة.
GMT 11:22 2018 الجمعة ,08 حزيران / يونيوكوبر يعيد الحضري ورمضان صبحي لدكة البدلاء في مونديال روسيا
GMT 18:15 2018 الخميس ,07 حزيران / يونيوتعرف على القنوات الناقلة لمباريات كأس العالم بدون اشتراك ولا ريسيفر
GMT 17:42 2018 الخميس ,07 حزيران / يونيوإسرائيل تطالب باستبعاد الأرجنتين من كأس العالم
GMT 13:48 2018 الخميس ,07 حزيران / يونيوروبرتو فيرمينو يرد على سخرية راموس
GMT 13:39 2018 الخميس ,07 حزيران / يونيوشبيه اللاعب محمد صلاح يظهر في العراق
تجذب النجمة العالمية ريهانا، الأنظار، لإطلالاتها المميزة واختياراتها للأزياء العصرية المذهلة، لتظهر من جديد بإطلالة ملفتة في حي "سوهو" في مدينة نيويورك الأميركية، الأربعاء، في متجر "ستانس سوكس." ارتدت المغنية البالغة من العمر 30 عامًا، فستانًا قصيرًا من الستان باللون الثلجي، الذي كشف عن مفاتنها وجسدها المتناسق وأضافت ريهانا زوجًا من الأحذية اللبني ذات كعب عال، تتميز بأشرطة حول الكاحل، وأكملت إطلالتها بقلادة من تصميم ديفيد ويب، التي تتميز بالزمرد والماس والذهب عيار 18 والبلاتين وحقيبة يد زرقاء أنيقة ورائعة، واعتمدت المغنية الشهيرة، المكياج الناعم بلمسة من أحمر الشفاه الوردي ، وتركت شعرها منسدلًا بطبيعته على ظهرها وكتفيها. ويذكر أن مصادر مقربة من ريهانا، أعلنت أنها انفصلت عن حبيبها، الملياردير السعودي، حسن جميل، بعد علاقة استمرت نحو العام، ووفقًا لمجلة "هاربر بازار"، قال المصدر المقرب من المطربة الشهيرة، إنها أنهت علاقتها
أرسل تعليقك