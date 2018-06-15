الجماهير تحتفل بعيد ميلاد محمد صلاح بأغنية أمام أوروغواى في الدقيقة 26

شهدت الدقيقة 26 من عمر مباراة منتخب مصر أمام أوروغواي احتفال الجماهير المصرية فى ملعب ايكاترنبرج بعيد ميلاد نجم الفراعنة محمد صلاح.
ويتواجد محمد صلاح على دكة البدلاء في مباراة أوروجواي بسبب إصابة الكتف في نهائي دوري أبطال أوروبا امام ريال مدريد.
GMT 18:53 2018 الجمعة ,15 حزيران / يونيوانتهاء الشوط الاول من مباراة اسبانيا و البرتغال بنتيجة 1-2
GMT 18:39 2018 الجمعة ,15 حزيران / يونيو4 سيناريوهات تقود مصر لدور الـ16 في "مونديال روسيا"
GMT 15:39 2018 الجمعة ,15 حزيران / يونيواللاعب محمد صلاح يستبدل قميصه مع كافاني
GMT 14:31 2018 الجمعة ,15 حزيران / يونيوالفيفا يشيد بأداء منتخب مصر رغم الهزيمة أمام أوروغواى
GMT 13:54 2018 الجمعة ,15 حزيران / يونيوسقوط تريزيجيه على أرض الملعب بعد إصطدام بلاعب أوروجواي
تشبه مونيكا بشكل مذهل أختها بينيلوبي كروز، وتسبب ذلك في إثارة مشاعرها عندما حضرت حملة "ماغنوم" في مسرح "غران مايستري" في مدريد في أسبانيا، مساء الأربعاء، مرتدية ثوب بالغ الجمال. وضمنت الممثلة، البالغة من العمر 41 عامًا، أن كل العيون كانت عليها عندما دخلت في ثوب أحمر مزين مثير مع حقيبة مزينة بألوان قوس قزح. وظهرت ملامحها السمراء المزهلة مع المكياج الكلاسيكي. أنجبت من متبرع للسائل المنوي ويعرف أن مونيكا اتخذت قرارًا بإنجاب الأطفال بمفردها، وأنجبت الطفلة أنتونيلا من متبرع للسائل المنوي مجهول الهوية. واستغرق القرارًا خمس سنوات، حيث أخبرت صحيفة The Mail On Sunday في عام 2014: "لم يكن قرارًا اتخذته لمجرد نزوة. ولكن بمجرد أن فكرت في ذلك، كنت أعرف أنه يجب أن يحدث، وإن كوني أمًا مهم جدًا بالنسبة لي فليس هناك الكثير من الوقت". تختلف عن شقيقتها
أرسل تعليقك