الجماهير تحتفل بعيد ميلاد محمد صلاح بأغنية أمام أوروغواى في الدقيقة 26

شهدت الدقيقة 26 من عمر مباراة منتخب مصر أمام أوروغواي احتفال الجماهير المصرية فى ملعب ايكاترنبرج بعيد ميلاد نجم الفراعنة محمد صلاح.



ويتواجد محمد صلاح على دكة البدلاء في مباراة أوروجواي بسبب إصابة الكتف في نهائي دوري أبطال أوروبا امام ريال مدريد.