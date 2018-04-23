محمد صلاح يرفض إجراء حوار مع قناة ” أون تي في” الفضائية

رفض النجم المصري ” محمد صلاح” لاعب المنتخب المصري ولاعب نادي ليفربول الإنجليزي إجراء حوار مع قناة ” أون تي في” الفضائية المصرية من داخل قاعة الاحتفال عقب استلامه جائزة أفضل لاعب.
وكان قناة ” اون سبورت” قد أوفدت مذيعه شابه إلى لندن من أجل متابعة الحفل وتسجيل حوار مع النجم المصري عقب تتويجه في الحفل.
ولكن أعلنت المذيعة عقب انتهاء الحفل تهنئتها للنجم المصري، ولكنها أكدت أنه قد اختفى عقب انتهاء الحفل بشكل سريع قائله: ” صلاح فص ملح وداب”.
ومن أعلن موقع ” صدى البلد” من خلال مصادرة الخاصة أن ” صلاح” تعمد الخروج سريعاً وعدم تسجيل حوار مع قناة ” أون سبورت” بالتحديد لمعاقبة الشركة الراعية للقناة على الأزمة التي أوقعته فيها مؤخراً.
وخاصة بعدما تسببت الشركة الراعية للقناة في أزمة لمحمد صلاح مع الشركة الراعية له، وذلك بعد وضع صورته على الطائرة بجانب إعلان لشركة منافسة دون إذن صلاح.
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أظهرت النجمة العالمية، ميشيل موناغان، شغفها بالموضة خلال مهرجان "ثيرست غالا-Thirst Gala" السنوي في دورته التاسعة في فندق "بيفرلي هيلز" مساء السبت، وتألقت الممثلة البالغة من العمر 41 عامًا، بإطلالة أنيقة ومميزة على السجادة جذبت أنظار الحضور وعدسات المصورين، بألوانها الزهرية، حيث كانت ترتدي فستانًا طويلا باللون الأسود الشفاف المُغطى بالقماش الفضي البرّاق، ونسجت طبقات من التول الأسود بين تصاميم الفستان المعقدة المزينة بالفضي، مع قطع متقطعة في وسط الصدر. وأضافت موناغان إلى إطلالتها الرائعة، المزيد من الإثارة، حيث ارتدت زوجًا من الاحذية الفضية ذات كعب عالٍ التي تتميز بشريط رقيق ملفوف حول كاحلها، وأكملت إطلالتها بتصفيف شعرها لضفائر مجتمعة معا للوراء، ومكياجا ناعما من ظلال العيون الذهبي ولمسة من احمر الشفاة النيود.
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