محمد صلاح يكشف عن قميص فريقه الجديد في الموسم المقبل
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محمد صلاح يكشف عن قميص فريقه الجديد في الموسم المقبل

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العرب اليوم - محمد صلاح يكشف عن قميص فريقه الجديد في الموسم المقبل

محمد صلاح نجم المنتخب الوطني المحترف ضمن صفوف ليفربول الإنجليزي
روما -العرب اليوم

كشف نادي ليفربول الإنجليزي والذي يضم بين صفوفه لاعبنا العربي المصري “محمد صلاح” عن طاقمه الجديد في الموسم المقبل، وذلك بعدما نشر الحساب الرسمي للريدز صورًا للقميص الجديد للنادي عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” وكتب عليها معلقًا: “نظر قريبة على قميص ليفربول في الموسم المقبل”.

وظهر محمد صلاح خلال الإعلان برفقه زملاءه في الفريق، البرازيلي روبرتو فيرمينو، والسنغالي ساديو ماني، والإنجليزيين جوردن هندرسون وأدم لالانا، بالإضافة إلى الكاميروني  ماتيب.

وكان محمد صلاح قد نجح في تسجيل 40 هدف هذا الموسم مع ليفربول في مختلف البطولات، ليصبح بفارق 7 أهداف فقط عن تحطيم الرقم القياسي في عدد الأهداف والمسجل باسم الأسطورة “إيان راش”، والذي نجح في تسجيل 47 هدف في إحدى مواسمه مع النادي الأهلي.

ويتبقى لليفربول على الأقل 6 مباريات في هذا الموسم، 4 مباريات في بطولة الدوري، ومباراتين في بطولة دوري أبطال أوروبا، وقد يصل العدد إلى 7 مباريات في حالة صعود ليفريول إلى النهائي.

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محمد صلاح يكشف عن قميص فريقه الجديد في الموسم المقبل محمد صلاح يكشف عن قميص فريقه الجديد في الموسم المقبل



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محمد صلاح يكشف عن قميص فريقه الجديد في الموسم المقبل محمد صلاح يكشف عن قميص فريقه الجديد في الموسم المقبل



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