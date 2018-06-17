التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام روسيا الثلاثاء المقبل

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام روسيا الشناوي في حراسة المرمي في الدفاع أحمد فتحي حجازي جبر عبد الشافي الوسط طارق حامد والنني و عبد الله السعيدو تريزيجيه وصلاح ومروان محسن في الهجوم