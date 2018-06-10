صور طائرة منتخب مصر في مطار جروزني استعدادًا للمونديال

وصلت منذ قليل طائرة منتخب مصر الأول إلى مدينة جروزني الروسية استعداداً لخوض منافسات كأس العالم ، حيث يبدأ الفراعنة أولى مبارياته يوم الجمعة بمواجهة أوروجواى فى الثانية ظهراً.

نشر موقع اتحاد الكرة فيديو خاصا لطائرة المنتخب الخاصة التى وصلت إلى مطار جروزنى مقر إقامة الفراعنة.

ويترأس بعثة المنتخب عصام عبد الفتاح عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة حتى يوم الأربعاء المقبل على أن يتسلم هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة و المشرف على المنتخب رئاسة البعثة بعد ذلك.