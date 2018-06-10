صور طائرة منتخب مصر في مطار جروزني استعدادًا للمونديال

وصلت منذ قليل طائرة منتخب مصر الأول إلى مدينة جروزني الروسية استعداداً لخوض منافسات كأس العالم ، حيث يبدأ الفراعنة أولى مبارياته يوم الجمعة بمواجهة أوروجواى فى الثانية ظهراً.
نشر موقع اتحاد الكرة فيديو خاصا لطائرة المنتخب الخاصة التى وصلت إلى مطار جروزنى مقر إقامة الفراعنة.
ويترأس بعثة المنتخب عصام عبد الفتاح عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة حتى يوم الأربعاء المقبل على أن يتسلم هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة و المشرف على المنتخب رئاسة البعثة بعد ذلك.
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يبدو أن المغنية الأسترالية كايلي مينوغ، استطاعت أن تتجاوز انفصالها من خطيبها السابق الممثل جوشوا ساس، لتبدأ في دخول علاقة جديدة مع بول سولومونز، المدير الإبداعي لمجلة "جي كيو" البريطانية، ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، التقطت عدسات المصورين، بعض الصور لمغنية البوب الشهيرة وهي تبدو بسعادة غامرة حاملة باقة من الزهور في أحد شوارع لندن، يوم الجمعة. وبدت مينوغ البالغة من العمر 50 عامًا، بإطلالة جميلة ومذهلة، حيث ارتدت فستانًا أبيض طويل فضفاض، مكملًا بالزهور الوردية المشرقة، وانتعلت زوجًا من الصنادل الذهبية اللافتة ذات كعب عال، وربطت خصلات شعرها في عقدة أنيقة، وأكملت إطلالتها بالمكياج الناعم والبسيط مع أحمر الشفاة الوردي. وظهرت كيلي مسرورة بعد أن شوهدت تتبادل القبلات مع صديقها الجديد بول سولومونز، البالغ من العمر 43 عامًا، وهو المدير الإبداعي للمجلة البريطانية "جي كيو" ، في احتفال عيد ميلادها
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