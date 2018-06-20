المنتخب البرتغالي يفتتح التسجيل في مرمى نظيره المغربي والنتيجة 1 - 0
GMT 14:01 2018 الأربعاء ,20 حزيران / يونيوالمغرب يودع المنافسة رسميًا بعد خسارته أمام البرتغال صفر-1
GMT 13:58 2018 الأربعاء ,20 حزيران / يونيوفوز منتخب البرتغال على نظيره المغربي بنتيجة 1 - 0 ضمن منافسات المجموعة الثانية من كأس العالم 2018
GMT 12:12 2018 الأربعاء ,20 حزيران / يونيوانطلاق مباراة البرتغال والمغرب ضمن المجموعة الثانية من الدور الاول في كأس العالم 2018
GMT 10:54 2018 الأربعاء ,20 حزيران / يونيومشاركة فلسطينية في بطولة الاندية العربية للمصارعة الرومانية
GMT 19:46 2018 الثلاثاء ,19 حزيران / يونيوالحكم يشهر الكارت الأصفر لسمولوف لاعب روسيا
ظهرت الممثلة الأميركية، جيسيكا تشاستين، بإطلالة أنيقة ومذهلة، وهي في طريقها إلى حدث إطلاق مجموعة مجوهرات جديدة لدار "بياجيه" الفاخرة، في قصر D'iena في باريس، في فرنسا، إلى جانب عدد من نجوم ونجمات السينما. وجذبت النجمة البالغة من العمر 41 عامًا، الأنظار إليها، حيث ارتدت فستانا طويلا باللون الأزرق من الدانتيل، يتيمز بأكمام قصيرة وفضفاضة. وأكملت إطلالتها بمكياج ناعم أبرز ملامحها الجميلة بشكل رائع مع أحمر الشفاة الخمري، والكحل الأسود. وكانت جيسيكا وجه بارز للعلامة الأميركية رالف لورين منذ إطلاق مجموعتها الجديدة في يوليو/تموز 2017، والتي أشارت إلى أن هذا الفستان يتناسب تماما مع تفضيلاتها بالكامل. وتستخدم النجمة العالمية عملها مع العلامة التجارية لدعم حملة Lead Like A Woman لتشجيع المحادثات حول الفجوة في الأجور بين الجنسين بين الرجال والنساء. وفي حديثها مع مجلة "PeopleStyle" قالت: "أنا متحمسة للعمل من أجل
أرسل تعليقك