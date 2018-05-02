كوبر مستمر في تدريب المنتخب المصري في هذه الحالة فقط

أوضح عضو مجلس الاتحاد المصري لكرة القدم، خالد لطيف، أن أداء المنتخب في كأس العالم المقبل في روسيا 2018 هو الذي سوف يحدد مصير المدير الفني الحالي، هيكتور كوبر، وأشار إلى أن مصر قد حققت لـ"كوبر" ما لم يحققه من قبل خلال مسيرته التدريبية في عالم الكرة، كما كشف عن البديل في حال إخفاقه.
وأضاف عضو مجلس إدارة الاتحاد الأفريقي من خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر، مقدم برنامج "يحدث في مصر"، والذي يذاع على قناة "إم بي سي مصر" أنه في حال رحيل كوبر سوف يكون البديل أجنبيًا، مؤكدًا أنه لا يوجد أسماء مطروحة حتى الآن بالنسبة للبديل، موضحًا أنه كلما زاد عدد المحترفين في المنتخب يكونوا بحاجة إلى مدرب أجنبي، قائلًا "يتم التفاوض مع كوبر من أجل تجديد التعاقد قبل كأس العالم عن طريق المهندس هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد".
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ظهرت الممثلتان إيفا لونغوريا، وآنا فاريس، بإطلالات مميزة على السجادة الحمراء، في العرض الأول لفيلمهما الجديد "Overboard"، في لوس أنجلوس الأميركية، ليلة الإثنين، حيث ارتدت لونغوريا فستانا رائعًا من الدانتيل الأسود الشفاف بينما اختارت فاريس الظهور بإطلالة رائعة بفستان وردي لامع بلا أكمام. وظهرت إيفا وهي حامل في طفلها الأول من زوجها خوسيه باستون، وأبرزت بطنها الكبيرة في فستانها الرائع من الدانتيل ذو الأكمام الطويلة، بينما كانت تنتعل زوجًا من الصنادل السوداء ذات الكعب العالي والتي ظهر من خلالها طلاء أظافرها باللون الأصفر، وأكملت إطلالتها بمكياج عيون دخاني داكن ولمسة من أحمر الشفاة النيوود اللامع. أما آنا فاريس، فقد تألقت على السجادة الحمراء بإطلالة وردية مذهلة، ونشرت الممثلة البالغة من العمر 41 عامًا عدة صور لها على "إنستغرام" قبل العرض الأول لفيلمها لتوثيق تلك اللحظات. ويتضمّن الفيلم الكوميديّ "آنا فارس" التي
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