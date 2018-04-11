معدل رونالدو التهديفي بدوري أبطال أوروبا يرعب يوفنتوس

يسعى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الهداف التاريخى لفريق ريال مدريد الإسبانى، إلى مواصلة صناعة التاريخ فى مسابقة دوري أبطال أوروبا عندما يقود الملكى فى المواجهة الحاسمة أمام يوفنتوس الإيطالي اليوم، الأربعاء، على ملعب "سانتياجو برنابيو"، ضمن منافسات إياب الدور ربع النهائي.