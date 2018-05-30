هيكتور كوبر يلغى المران الصباحي للمنتخب المصري في إيطاليا

ألغى الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفنى للمنتخب الوطني الأول، التدريب الصباحى الذي كان مقررا له فى الحادية عشرة صباح اليوم، الأربعاء، بمعسكر الفريق المقام بمدينة بيرجامو الإيطالية.

وقرر المدرب الأرجنتينى الاكتفاء بأداء الفريق مرانا وحيدا فى السابعة مساء اليوم، بملاعب نادى أتلانتا، فى ظل المجهود الشاق الذى بذله اللاعبون مؤخراً.

وأدى لاعبو المنتخب تدريباتهم خلال اليومين الأخيرين، على فترتين أثناء الصيام، الأولى فى الحادية عشرة والثانية فى السابعة مساءً، لرفع معدلات اللياقة البدنية قبل مواجهة كولومبيا وديا الجمعة المقبل.