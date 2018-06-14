جماهير السعودية تغزو موسكو قبل المباراة الافتتاحية في كأس العالم

توافدت أعداد غفيرة من الجماهير السعودية إلى العاصمة الروسية موسكو لحضور المباراة الافتتاحية في بطولة كأس العالم أمام روسيا المحدد لها الخامسة مساء اليوم.

ومن المنتظر أن تشهد مباراة السعودية وروسيا حضور ما يقرب من 3 آلاف مشجع سعودى، بعدما قامت الهيئة العامة للرياضة السعودية بتسيير أكثر من 9 طائرات من مدينتى "الرياض" و"جدة" إلى العاصمة الروسية "موسكو"، لنقل الجماهير الراغبة حضور مباراة افتتاح كأس العالم بين السعودية وروسيا.