جماهير السعودية تغزو موسكو قبل المباراة الافتتاحية في كأس العالم

توافدت أعداد غفيرة من الجماهير السعودية إلى العاصمة الروسية موسكو لحضور المباراة الافتتاحية في بطولة كأس العالم أمام روسيا المحدد لها الخامسة مساء اليوم.
ومن المنتظر أن تشهد مباراة السعودية وروسيا حضور ما يقرب من 3 آلاف مشجع سعودى، بعدما قامت الهيئة العامة للرياضة السعودية بتسيير أكثر من 9 طائرات من مدينتى "الرياض" و"جدة" إلى العاصمة الروسية "موسكو"، لنقل الجماهير الراغبة حضور مباراة افتتاح كأس العالم بين السعودية وروسيا.
GMT 15:11 2018 الخميس ,14 حزيران / يونيوانطلاق الشوط الاول بين روسيا والسعودية
GMT 14:43 2018 الخميس ,14 حزيران / يونيوشيرشيسوف يعلن عن تشكيلة المنتخب الروسي الرسمية أمام منتخب السعودية
GMT 14:31 2018 الخميس ,14 حزيران / يونيوخوان بيتزي يعلن عن تشكيلة المنتخب السعودي الرسمية أمام منتخب روسيا
GMT 14:10 2018 الخميس ,14 حزيران / يونيوالمنتخب السعودي يصل إلى ملعب لوجنيكي
GMT 12:15 2018 الخميس ,14 حزيران / يونيوكوبر يعلن إنه متأكد بشكل شبه كامل من مشاركة محمد صلاح في المباراة ضد منتخب الأوروغواي المرتقبة
كشفت مغنية الراب نيكي ميناج، عن عدم دخولها في علاقة عاطفية لفترة طويلة للمرة الأولى منذ أن كانت في الخامسة عشرة من عمرها خلال حديثها مع مجلة Elle والتي ستكون على غلافها في عدد يوليو/تموز. وتعد نيكي ميناج واحدة من أكثر النجوم لمعانًا في مجال موسيقى الراب، وللمرة الأولى منذ عقدين من الزمن، تصبح المغنية الشهيرة عزباء وجاهزة للارتباط. وقالت نيكي: "بمجرد أن أدركت أنني أستطيع بالفعل العيش، التنفس، تناول الطعام، النوم، والمشي والحديث وحدي دون أن يكون لدي حبيب، كان بقائي دون الدخول في علاقة أحد الأشياء التي جعلتني أشعر بالقوة والثبات". وأوضحت: "أنني امرأة شابة لا تحتاج إلى رجل مقابل المال. لست بحاجة إلى رجل حتى لامتلاك وظيفة". وأضافت:"لم أضطر أبداً لأن أفعل ذلك من أجل المصالح. لم يكن عليّ أبدًا أن أفعل ذلك من أجل صفقة قياسية. ليس
أرسل تعليقك