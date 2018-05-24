كوبر يؤكد أن المنتخب لا يحتاج لطبيب نفسي قبل مونديال روسيا

أكد الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني لمنتخب مصر، أن الفراعنة ليسوا بحاجة لطبيب نفسى قبل انطلاق منافسات كأس العالم.
وقال كوبر، خلال المؤتمر الصحفى المنعقد حالياً قبل ودية الكويت، "لا نحتاج لطبيب نفسى قبل المونديال، الأمور تسير على ما يرام".
وعن انضمام على جبر للفراعنة رغم عدم مشاركته مع ناديه علق كوبر، "على جبر يشارك مع رديف وست بروميتش باستمرار، وسبق لنا ضم رامى ربيعة رغم عد مشاركته".
وعن فرص مشاركة محمد الننى فى ودية الكويت، قال المدرب الأرجنتيني ، "الننى سوف يلحق بودية الفراعنة أمام كولومبيا بناءً على تقرير الجهاز الطبى للمنتخب".
وعن تقليده فى البرامج الرمضانية قال كوبر، "ليس لدى مانع فى ذلك الأمر".
ويخوض المنتخب الوطنى الأول فى التاسعة مساء غد، الجمعة، مباراة مهمة عندما يلتقى مع الكويت باستاد جابر الأحمر فى إطار استعدادات الفراعنةً لكأس العالم 2018 بروسيا.
ويتواجد منتخب مصر فى المجموعة الأولى ويبدأ مبارياته يوم 15 يونيو بمواجهة أوروجواى ثم روسيا يوم 19 والسعودية يوم 25 من نفس الشهر على أن يتأهل أول وثانى المجموعة لدور الـ16
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ظهرت نجمة هوليوود آن هاثاواي، بإطلالة أنيقة ومميزة، خلال العرض الأول لفيلمها الجديد "Ocean 8" في نيويورك. وارتدت الممثلة البالغة من العمر 35 عامًا سترة برتقالية مع خطوط سوداء غير منتظمة تشبه نقشة النمر وتنورة مستقيمة وطويلة من الصوف متطابقة. وأضافت الممثلة الفائزة بجائزة الأوسكار زوجا من الأحذية السوداء المدببة وغطت عينيها بنظارة شمسية سوداء من توقيع العلامة التجارية "كارين ووكر". وأكملت اطلالاتها بمكياج ناعم مع لمسة من أحمر الشفاة القرمزي إلى جانب القليل من الاكسسوار، وأمسكت بيدها حقيبة جلدية باللون الخمري. وظهرت آن هاثاواي إلى جانب مغنية الراب الشهيرة والممثلة الكوميدية أوكوافينا، يلتقطان الصور بابتسامة عريضة. وشارك في العرض كل من كيت بلانشيت ، ساندرا بولوك، سارة بولسون وميندي كالينغ. فيلم "oceans 8" استكمالا لسلسلة أفلام "oceans"، حيث يعد فيلم "oceans eleven" من أشهر أفلام هذه السلسلة، وتدور أحداث الفيلم
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