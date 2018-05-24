كوبر يؤكد أن المنتخب لا يحتاج لطبيب نفسي قبل مونديال روسيا

أكد الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني لمنتخب مصر، أن الفراعنة ليسوا بحاجة لطبيب نفسى قبل انطلاق منافسات كأس العالم.

وقال كوبر، خلال المؤتمر الصحفى المنعقد حالياً قبل ودية الكويت، "لا نحتاج لطبيب نفسى قبل المونديال، الأمور تسير على ما يرام".

وعن انضمام على جبر للفراعنة رغم عدم مشاركته مع ناديه علق كوبر، "على جبر يشارك مع رديف وست بروميتش باستمرار، وسبق لنا ضم رامى ربيعة رغم عد مشاركته".

وعن فرص مشاركة محمد الننى فى ودية الكويت، قال المدرب الأرجنتيني ، "الننى سوف يلحق بودية الفراعنة أمام كولومبيا بناءً على تقرير الجهاز الطبى للمنتخب".

وعن تقليده فى البرامج الرمضانية قال كوبر، "ليس لدى مانع فى ذلك الأمر".

ويخوض المنتخب الوطنى الأول فى التاسعة مساء غد، الجمعة، مباراة مهمة عندما يلتقى مع الكويت باستاد جابر الأحمر فى إطار استعدادات الفراعنةً لكأس العالم 2018 بروسيا.

ويتواجد منتخب مصر فى المجموعة الأولى ويبدأ مبارياته يوم 15 يونيو بمواجهة أوروجواى ثم روسيا يوم 19 والسعودية يوم 25 من نفس الشهر على أن يتأهل أول وثانى المجموعة لدور الـ16